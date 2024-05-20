'И Путин об этом знает': министр обороны Британии поставил под сомнение 'тотальную мобилизацию' экономики РФ

Военный преступник, которого ждут в Гааге, Владимир Путин не сможет провести тотальную мобилизацию экономики РФ и перевести ее на военные рельсы. И российский диктатор хорошо об этом знает.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Он прокомментировал экономические проблемы России, в частности, относительно дефицита рабочей силы.

По словам Шаппса, союзники Украины могут воспользоваться этой слабостью РФ и положить конец военным мощам российской экономики. Однако, по его мнению, для этого нужно достаточно долгое время.

Министр обороны Великобритании считает, что союзникам Украины понадобится шесть лет, чтобы остановить Россию.

"Полная мобилизация Путиным своей экономики просто нежизнеспособна. И он это знает. Если все союзники выполнят обещание Великобритании поддерживать Украину в течение следующих шести лет, мы сможем использовать эту слабость и сделать невозможным для российской экономики продолжение ее военных усилий", – сказал Грант Шаппс.

Как сообщал OBOZ.UA, переход России на "военные рельсы" в экономике привел к острой нехватке рабочей силы в нефтяной и газовой промышленности. Дело в том, что теперь за рабочую силу с энергетическими компаниями активно конкурируют армия и оружейные производители, кроме того, в РФ обостряются демографические проблемы. При этом именно нефтегазовый сектор критически важен для Кремля в финансировании войны.

Также после атак Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) РФ экспорт нефтепродуктов из России упал до 7-летнего минимума. В частности, в апреле она экспортировала из портов на 24% меньше мазута, чем год назад. А по отношению к марту поставки снизились на 11%.