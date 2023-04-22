Идентифицирован сторонник России из Харькова, который перебрался на оккупированную Луганщину и может быть причастен к вывозу украденных авто

Идентифицирован очередной сторонник России, предавший Украину. 35-летний Сергей Анисимов после начала полномасштабного вторжения России в Украину, вероятно, устроил на оккупированной Луганской области бизнес по продаже угнанных автомобилей.

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До февраля 2022 он жил в Харькове, где занимался продажей авто и запчастей. Об этом сообщил OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

"Публикуем данные очередного сторонника России, участвующего в организации теневой экономики на временно оккупированных территориях. Анисимов Сергей Алексеевич, 12.03.1988, ИНН 3221305676, уроженец города Сорокино (Краснодон) Луганской обл. Адрес регистрации: г. Сорокино, ул. Свердлова, 15. Телефоны +380997415178 (телеграмм), +995595076539", – отмечено в сообщении.

По данным расследователя, до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Анисимов жил в Харькове, где торговал автомобилями и запчастями. Когда же Россия начала полномасштабную войну, он сперва бежал на российскую территорию, а оттуда – перебрался на временно оккупированную территорию Луганщины. Там Анисимов наладил "бизнес" с террористами "ЛНР".

"Во взаимодействии и при поддержке сепаратистов организовал систему перегона авто из Грузии в РФ. По нашим данным, это лицо также может быть причастно к перевозке в Россию краденых машин из оккупированных с 2022 года областей", – отметил Комахидзе.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что СБУ за год войны разоблачила более 300 предателей. По его словам, российские агенты были выявлены в различных органах власти и даже в Силах обороны.

Работы у спецслужбы еще более чем достаточно: государство-агрессор десятками лет работало над тем, чтобы создать в Украине как можно больше агентурных сетей.