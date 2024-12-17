Люди, умоляю, прошу репосты, это же нетрудно!!

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Срочно нужно выкупить Мавик 3 т –170 т. грн.

Далее текст на языке оригинала.

Для бійців, які в запеклих боях, в крові, в холоді, контужені стоять насмерть!!

З великими втратами та важкопораненими.

Сьогодні оплатила 2 000 грілок, велику зарядну станцію, 200 м кабелю та замовила Пнб.

Я Вас дуже прошу допомогти.

Курський напрямок, нескінченні бої.

Якщо кожна людина хоч по 5-20 грн, то швидко зберемо.

Це дуже терміново, кожного дня ми втрачаємо десятки життів.

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Номер картки Банки

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