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Блог | Идут ожесточенные бои: бойцам на курское направление срочно нужно выкупить Mavic 3T
Люди, умоляю, прошу репосты, это же нетрудно!!
Срочно нужно выкупить Мавик 3 т –170 т. грн.
Далее текст на языке оригинала.
Для бійців, які в запеклих боях, в крові, в холоді, контужені стоять насмерть!!
З великими втратами та важкопораненими.
Сьогодні оплатила 2 000 грілок, велику зарядну станцію, 200 м кабелю та замовила Пнб.
Я Вас дуже прошу допомогти.
Курський напрямок, нескінченні бої.
Якщо кожна людина хоч по 5-20 грн, то швидко зберемо.
Це дуже терміново, кожного дня ми втрачаємо десятки життів.
Пайпал – [email protected]
Приват – 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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