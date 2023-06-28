Играли в футбол и никогда не расставались: что известно о сестрах-близнецах, которых убила российская ракета в Краматорске

Во время ракетного удара по Краматорску Донецкой области 27 июня погибли 11 человек, более 60 – ранены. По уточненным данным, это была ракета "Искандер", она прилетела в одно из любимых мест отдыха жителей города – кафе RiaPizza. Среди погибших две сестры-близняшки – Юля и Аня Аксенченко. Девочкам было всего по 14 лет, они закончили 8-й класс. Они были единственными детьми в семье.

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Подружки их все время путали

Две сестрички, близняшки Юля и Аня Аксенченко в сентябре должны были отметить свое 15-летие. Девочки всегда были вместе – в школе, в гостях, на прогулке. У них были общие подружки.

В Instagram Юлии сохранились видео, где они отмечают свои 12 лет. Девочки весело смеются, пытаясь вдвоем укусить яблоко или съесть гроздь винограда. Подружка предложила им такой конкурс – кто быстрее съест фрукт.

Они настолько одинаковые, что подружка путает их, все время исправляется: "Это Аня. Ой, нет, это Юля".

Юля – более открытая в соцсетях, она публиковала фото и видео. Сестра Аня закрывала свои странички. Но у Юли достаточно совместных фото с сестрой.

Их мама родом из Доброполья, но уехала оттуда в Краматорск 20 лет тому назад. У нее сохранились фото с двумя маленькими дочками, она все время их обнимает. В семье были только две дочери, больше детей у родителей нет.

Знакомые говорят, что во время прилета ракеты девочки были вместе с отцом, они зашли в пиццерию. Когда произошел взрыв, девочки еще были живы. Они позвонили маме и сообщили, что их завалило. Однако сестер долго искали, их уже бездыханные тела откопали только ночью. Отец Ани и Юли жив, он травмирован и сейчас в больнице.

"Добрые, активные, отзывчивые, всегда могли помочь одноклассникам. Могли даже мяч в футбол погонять. И всегда вместе, даже соцсети вели вдвоем. Ребята из класса очень переживают из-за гибели Ани и Юли", – рассказали в школе.

"Аня и Юля – солнышки нашего класса. Всегда улыбались, со всеми у них были дружественные отношения. Самыми первыми всегда поздравляли с днем рождения. Даже новеньких в классе, кого в лицо еще не знали (занятия проходили онлайн)", – говорит одна из мам класса.

Скромные, воспитанные, очень хорошо рисовали. Ни одно мероприятие в классе или школе не обходилось без их работ.

Если кто-то хочет помочь семье, то может перечислить деньги на карту мамы девочек Ольги Аксенченко 4149 4999 9646 2907.

Пострадали колумбийцы и украинская писательница

RiaPizza – одно из любимых мест отдыха горожан. Тут же находится и гостиница. Во вторник, 27 июня, тут было многолюдно. Рассказывают, что где-то в полуподвальном помещении школьники отмечали свой выпускной.

Также среди посетителей были граждане Колумбии – писатель Гектор Абад, политик Серхио Харамильо, там же присутствовала журналистка Каталина Гомес. Все они получили легкие ранения.

С ними была и украинская писательница; к сожалению, ее состояние тяжелое, сейчас она в больнице.

СБУ уже задержала мужчину, который стал координатором нанесения ракетного удара по пиццерии. По его словам, ему позвонил кто-то из боевиков "ДНР" и попросил снять пиццерию. Он сделал это, а вскоре там раздался взрыв и погибли люди.

В СБУ говорят, что наводчик является агентом ГРУ.