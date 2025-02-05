Их называли сестрами-зажигалочками: в Изюме на Харьковщине российская ракета убила маму годовалого сына и ее беременную сестру

В Изюме Харьковской области 4 февраля российская баллистическая ракета убила двух юных сестер Ангелину и Александру Нечволод, которые приехали в паспортный стол. Ангелина была на четвертом месяце беременности, а у Александры остался годовалый сын.

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Подробнее о трагедии – в материале OBOZ.UA.

Приехали за документами и погибли

Утром 4 февраля сестры 19-летняя Ангелина и 18-летняя Александра Нечволод из села Подлиман Боровской громады Изюмского района Харьковской области приехали в паспортный стол в центре города Изюм.

Свекровь Александры осталась сидеть в машине, а девушки пошли в паспортный стол, им необходимо было поменять документы. В этот момент туда и ударила российская ракета. Сестры погибли на месте, также погиб и водитель – 43-летний Петр Шевченко, односельчанин девушек, на момент прилета он стоял возле машины и курил.

Маленького сына будет воспитывать отец-военный

В селе Подлиман готовятся к похоронам, они пройдут в четверг, 6 февраля. Об этом OBOZ.UA рассказала староста села Алена.

Сестры росли в многодетной семье, где было трое детей. Теперь у мамы и отчима остался только младший сын. Мама девушек сейчас не может прийти в себя от горя.

Девочки окончили школу, были очень веселыми, приветливыми и дружелюбными. Обе вели свои странички в TikTok, где снимали веселые короткие видео о себе. За это их еще называли "сестрами-зажигалочками".

"Ангелина была крестной мамой сына своей сестры Егора. Она его очень любила, часто с ним гуляла и нянчилась", – рассказывает староста.

Супруг Александры Антон Жальпис – военнослужащий, он защищает Украину уже давно. Из-за этого молодые люди до сих пор не успели сыграть свадьбу. Когда Антону сообщили о гибели Саши, он приехал в Изюм и сам пытался отыскать ее.

Антон планирует оформить опекунство над маленьким сыном и самостоятельно воспитывать его.

Ангелина была на 4-м месяце беременности

Ангелина была на четвертом месяце беременности. Ее будущего супруга, с которым они планировали сыграть свадьбу, зовут Сергей, ему 30 лет.

"Село было в оккупации. Во время освобождения продолжались обстрелы, и Сергей тогда был серьезно ранен", – вспоминает староста.

Само село Подлиман сейчас находится под обстрелами россиян. По словам старосты, накануне трагедии были обстрелы, под них попала одна из крайних улиц. Людей отсюда потихоньку эвакуируют, в первую очередь детей.

"Мы были в оккупации в начале полномасштабной войны. А теперь оказались в зоне боевых действий", – говорит староста села Алена.

Погибший Петр Шевченко также жил в этом селе. Он был душой компании, очень отзывчивым, всегда приходил на помощь.

"Погрузить, разгрузить гуманитарную помощь, развезти людям хлеб – всегда помогал Петр, никогда не отказывал", – добавляет староста.

Также в тот день погиб и 68-летний житель поселка Боровая Вячеслав Сидоренко. А через день после трагедии стало известно о смерти еще одного жителя села Подлиман 61-летнего Григоря Ткачова. Он был ранен и врачи сутки боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

5 февраля в громаде на Харьковщине объявлено днем траура по погибшим в результате кровавого удара РФ.