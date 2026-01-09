Их убила Россия: на Днепропетровщине попрощались с 22-летней женщиной и ее 3-летним сыном, которые погибли в результате удара по Харькову. Фото

В селе Ранний Ранок Криворожского района Днепропетровской области похоронили Анастасию и Максима Пархоменко – маму и маленького сына, которые погибли 2 января 2025 года из-за ракетного удара Российской Федерации по Харькову. Баллистика прилетела в многоэтажный дом, где они проживали.

Жертв российской агрессии провели в последний путь родственники, друзья, знакомые. Издание "Свої. Кривій Ріг" передает, что Анастасия была родом из этого села, потом жила в Кривом Роге. В начале большой войны вместе с малышом женщина уехала в Польшу.

Там она познакомилась с мужчиной из Харькова. Пара решила вернуться в Украину и поселиться вместе. Бабушка погибшей Татьяна Волкова сообщала, что внучка и маленький правнук приехали в город в сентябре 2025 года.

Мальчик ходил в волонтерский садик, его мама нашла работу в Харькове.

"Она была светлой, красивой девушкой. Очень веселой, имела много друзей. Имела двух младших сестер – оберегала их. Училась у нас до 9 класса, а потом пошла своим путем", – рассказала об убитой российскими оккупантами украинке директорша Гейковской гимназии, где училась Анастасия.

Знакомая Анастасии добавила, что она была доброй и "со всеми могла найти общий язык: и с хорошими, и с плохими". "Хороший был человек", – описала она жертву вражеского обстрела.

Анастасии Пархоменко было 22, ее сыну Максиму 3 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, сестра Анастасии Катерина Носач рассказала, что в день обстрела Пархоменко собиралась поехать в Кривой Рог к бабушке, но сделать этого не успела.

Всего в тот день, 2 января, во время российской атаки по Харькову погибло пять человек. Агрессор ударил двумя баллистическими ракетами по жилому кварталу посреди дня, около 14:30.

