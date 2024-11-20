'Им плевать на нас, как мясо бросили': пленные оккупанты пожаловались на командование и заявили, что войну 'надо заканчивать'. Видео

Пленные российские оккупанты продолжают жаловаться на военное командование РФ. Захватчики ноют, что военное руководство отправляет личный состав на фронт как пушечное мясо.

Видео дня

Оккупант выдал, что командование даже не выдает никаких опознавательных знаков. Видео с пленным захватчиком опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники бригады "Помста" взяли в плен двух оккупантов на Купянском направлении. Пленные оказались стрелки 1-й танковой армии 15-й отдельной мотострелковой бригады

Один из оккупантов выдал, что якобы не умеет стрелять из автомата. При этом украинские военные подчеркнули, что задержали россиянина с пулеметом.

"Я стрелять не умею и не знаю, как пользоваться автоматом. Что дали с тем и пошел. За нами стоит заградотряд, нас обратно не пускают, только вперед", – жалуется оккупант.

Другой захватчик выдал, что якобы не понимает почему воюет против Украины. Также военный преступник добавил, что России якобы не нужна чужая территория.

"Я воюю здесь уже 7 месяцев. У нас никто не понимает, зачем мы воюем против украинцев. Я думаю, что это просто дядя Вовочка захотел заграбастать себе земли побольше. Из-за этого он кладет в эту землю очень много неплохих людей", – заявил оккупант.

Напомним, военные страны-террориста продолжают совершать военные преступления. В радиоперехвате, полученном разведчиками на фронте, зафиксировано, как командиры российской оккупационной армии дают подчиненным приказ расстрелять пленника.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 ноября в сети появилось видео расстрела россиянами безоружного воина ВСУ, который перед смертью успел сказать, что он родом из Сумской области. Военнослужащие путинской армии убили лежавшего на земле защитника Украины и сами сняли на камеру свое преступление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!