'Имеем дело со зверями': Украина отреагировала на казнь четырех украинских военнопленных в Пятихатках

Страна-террорист продолжает совершать военные преступления на территории временно оккупированных территорий и не только. Стал известен тот факт, что россияне снова расстреляли украинских военных, пытавшихся сдаться в плен.

Видео дня

На казнь четырех бойцов, которая была зафиксирована журналистами в Пятихатках (Запорожская область), уже отреагировали в МИД. Там подчеркнули, что наши военные "имеют дело со зверями".

"Эти казни не только показывают, что мы имеем дело со зверями. Они также демонстрируют, что российская армия – это сборище дегенератов. Им не хватает базовой дисциплины, поскольку дисциплинированные армии не теряют военнопленных. Это противоречит военной логике", – написал спикер МИД Георгий Тихий.

Дипломат подчеркнул, что это военное преступление, и оно должно быть расследовано, в том числе Международным уголовным судом. Все виновные обязаны понести ответственность.

"Мы также благодарны AP за отличную журналистскую работу, которая демонстрирует, как россияне фабрикуют видео, чтобы скрыть свои зверства. Мы не должны позволить им избежать ответственности", – резюмировал Тихий.

Что предшествовало

Журналисты издания Associated Press опубликовали видео, как украинские солдаты вылезли из разрушенного дома под дулами оружия с поднятыми руками, чтобы сдаться российским войскам. Они легли лицом в траву.

Два дрона, украинский и русский, сняли сцену с высоты над южноукраинским селом Пятихатки. Отмечается, что журналистам удалось получить оба видео. И они предлагают очень разные версии того, что произошло дальше.

На видео из украинского беспилотника, полученное AP от европейских военных, видно, как солдаты в российской форме поднимают оружие и стреляют в спину каждому из четырех украинцев.

"Из всех казней, которые мы видели с конца 2023 года, это один из самых ярких случаев", – сказал Ролло Коллинз из Центра информационной стойкости, лондонской группы, специализирующейся на визуальных расследованиях и просмотревшей видео по запросу журналистов. Он подчеркнул, что это не типичное боевое убийство.

Видео российского беспилотника, опубликованный в прокремлевских соцсетях, внезапно обрывается с лежащими на земле мужчинами. Но с живыми.

"В результате работы наших ребят врага было решено не убивать и они вышли с поднятыми руками", – написал российский военный блоггер, опубликовавший видео, пишет издание.

Какая из версий этих событий правдива пока неизвестна, как и судьба четырех украинских военных.

Напомним, 13 марта стало известно, что военные российской армии, вероятно, в очередной раз казнили попавших в плен безоружных украинских военнослужащих. Военное преступление захватчики совершили на территории Курской области РФ.

Впоследствии, 18 марта, бойцы спецназа "Ахмат" публично признались в казни украинских военнослужащих в Казачьей Локне Курской области. Соответствующее видео было показано на российском пропагандистском телевидении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее омбудсман Дмитрий Лубинец указал на сознательную политику России казнить украинских военнопленных. Он призвал давить на страну-агрессора для прекращения подобных военных преступлений. По его словам, действия РФ нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

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