'Имеем существенные результаты': Зеленский заслушал доклад Малюка о дальнобойных ударах и рассказал об успехах на Покровском направлении

В среду, 8 октября, президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Украинский лидер подчеркнул, что дальнобойные удары по территории РФ имеют значительные результаты.

Также глава государства отметил успехи наших военных на Покровском направлении. Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале.

Что известно

"Хороший доклад руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Подробно обсудили боевую работу службы. Спасибо всем задействованным воинам", – говорится в сообщении.

Малюк доложил о результатах украинских дальнобойных ударов, которые выполняются силами СБУ. По словам Зеленского, особенно эффективными оказались украинские ракеты-дроны большой дальности. Кроме того, отмечены значительные достижения в уничтожении российских комплексов ПВО.

Ситуация на Покровском направлении

Вместе с тем Зеленский выразил отдельную благодарность воинам ЦСО "А" СБУ, которые активно действуют на Покровском направлении.

"Констатируем, что российские войска получили приказ штурмовать наши позиции любой ценой. Соответственно, значительно вырос уровень российских потерь. Только наши воины СБУ и только на Покровском направлении уничтожают сейчас более 100 оккупантов в день, и это без учета результатов действий воинов других составляющих наших Сил обороны и безопасности", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в течение прошлого месяца воины ЦСО "А" СБУ ликвидировали 3028 оккупантов, и по каждому случаю имеется соответствующая верификация.

"СБУ продолжает работу по уничтожению российских агентурных сетей. Согласовал и наши операции, которые имеют целью уменьшение российского военного потенциала. Слава Украине", – резюмировал Зеленский.

Дополняется...