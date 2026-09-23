Раньше р*сские вбрасывали нарративы про "битые оконные стекла", и эти нарративы вполне неплохо жили.

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Позже, когда Украина начала системно выносить стратегические отрасли РФ, этот нарратив умер сам по себе.

Что закономерно: вы не можете переспорить нарратив, но можете перебить его другим.

Например, когда НПЗ выносятся уже конвейерным порядком, любые месседжи про "битые стекла" начинают выглядеть просто нелепо.То же самое касается Москвы.

Горящая столица РФ, охваченная пламенем на кадрах, долгое время существовала где-то в диапазоне от мечтаний до ИПСО и вбросов.

Затем, когда несколько месяцев назад Украина нанесла серьезный удар по Москве, появился новый нарратив.

Мол, ну да, один раз получилось, но и то 5% долетело, а 95% сбила ПВО.

Нарратив был достаточно серьезным – его пушили даже некоторые вестерны, как и тезис о том, что именно поэтому Москву больше не бомбят.

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Потому что якобы не могут: ПВО сильная, дроны дорогие, коррупционеры все разворовали и вообще "х*хол туп, и у него ничего не получается" (с).

К слову, это уже вековая традиция, которую регулярно повторяют и собственные полезные идиоты (как будто коррупции, идиотии и провалов в верхах не существует в других государствах).

Я помню, как вот этот эдит – хороший эдит, к слову – закидывали еще в 2024 году.

Тогда это подавалось просто как приколы.

А в 2022 году любой разговор о горящей Москве вообще воспринимался как бред.Но у войны своя неумолимая логика, те самые искры Клаузевица продолжают разлетаться все дальше и дальше.

Я постоянно это повторял и повторю снова: возможности Украины растут и продолжат расти.

Еще раз: не потому, что Украина какая-то уникальная страна или ее руководство обладает какими-то запредельными способностями.

А потому, что такова сама объективная логика процесса.Если вы не иссякаете ресурсно (а Европа, по большому счету, еще даже не начинала) – дальше будет рост, а не деградация.

И, конечно, нельзя не отметить главное: красивая картинка – это всего лишь бонус.

Главное – то, что вспыхнул логистический хаб площадью 290 тысяч квадратных метров.

Главное – то, что на Московском НПЗ были поражены две установки первичной переработки нефти, что ведет к полной остановке производства топлива.

Его только успели отремонтировать после предыдущей атаки.

То есть Киев фактически показывает Москве: нет смысла бесконечно восстанавливать пораженные мощности.

Теперь именно Киев решает, какие НПЗ в России будут работать, а какие – нет.

Москве по-хорошему стоит заканчивать эту тупую и кровавую войну, пока те самые искры Клаузевица не довели саму же Россию до точки полной катастрофы.

Если, конечно, Москва вообще думает о своем будущем и будущем собственного населения.