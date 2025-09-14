Имея бронь, пошел защищать Украину: что известно о руководителе отдела ОГП, который воевал с бывшими осужденными. Видео

Прокурор Янис Симонов – руководитель отдела Офиса Генпрокуратуры, отметил 20 лет службы в органах, дослужился до звания старшего советника юстиции. Несмотря на то, что имел бронь, после начала полномасштабного вторжения он присоединился к рядам теробороны. В 2022 году Симонов защищал Киевскую область, а затем воевал под Бахмутом, где несколько раз получал ранения.

Об этом рассказал в facebook журналист и военнослужащий 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов. Он опубликовал видео "С прокурором в одном окопе" на своем YouTube-канале, где показал службу Симонова в составе 412 отдельного полка Сил беспилотных систем NEMESIS. По словам Бутусова, прокурор неоднократно оказывался бок о бок в боях с бывшими осужденными.

"Я даже и пересекался с некоторыми лицами, которые знали тех лиц, по которым я поддерживал обвинение. И даже, чтобы вы поняли, некоторые лица, которые имели отношение к Майдану, передавали привет через контрразведку мне в Бахмуте. Они были на той стороне, то есть воевали против нас", - рассказывает Симонов.

Неожиданный поворот войны

Его имя известно в правоохранительных кругах благодаря громким делам: расследованиям событий Майдана, делу"бриллиантовых прокуроров", преступлениям в Кагарлыке, а также первому приговору судье-коляднику Игорю Зваричу. Поэтому для многих стало неожиданностью, что Симонов, прокурор со стажем и пережитыми покушениями на жизнь, решил пойти на фронт рядом с людьми, которых ранее обвинял в преступлениях.

Бывшие подсудимые, которые встречали его в окопах, откровенно не могли поверить, что рядом воюет прокурор из Генпрокуратуры. Сам Симонов отмечает, что война стирает границы – здесь все равны и имеют одну цель: победа Украины.

Служба в полку NEMESIS

Сейчас Янис Симонов возглавляет отделение в 412 отдельном полку Сил беспилотных систем. Полк активно расширяется и приглашает желающих участвовать непосредственно, без ТЦК. Для этого нужно заполнить короткую анкету на сайте, после чего рекрутеры связываются с кандидатом в течение суток. Вступить могут как гражданские, так и военные по переводу. В рамках программы "Дроны" присоединиться могут и молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

