Имитировал расстрел матери военного: на Сумщине 'коменданта Боромли' приговорили к 10 годам заключения. Фото

Тростянецкий районный суд Сумской области 5 марта признал виновным "коменданта Боромли", который во время оккупации села в 2022 году имитировал расстрел гражданской женщины – матери украинского военнослужащего. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщил проект "Книга палачей украинского народа". Отмечается, что суд признал его виновным в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.

Что известно о преступнике

По данным проекта, речь идет о 43-летнем Михаиле Бахманове – уроженце Донецка (03.06.1982 г. р.), который добровольно вступил в вооруженные силы РФ .

На момент совершения преступления онкомандовал стрелковым батальоном стрелкового полка мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса 8-й армии ВС РФ. Во время пребывания в селе Боромля представлялся местным жителям под позывным "Медведь" и называл себя "комендантом села".

Следователи установили личность преступника, в частности, благодаря фотографиям в его облачном аккаунте, сделанным на похищенный у местного жителя телефон.

Обстоятельства преступления

По материалам дела, 19 марта 2022 года около 10 часов Бахманов вместе с группой вооруженных российских военных приехал в частный дом в Боромле, где проживала пожилая женщина с мужем и несовершеннолетним внуком. Оккупанты искали ее сына – офицера Вооруженных сил Украины и ветерана АТО. По словам потерпевшей, "Медведь" угрожал его убить, если найдет.

Во время обыска захватчики вели себя агрессивно, угрожали убить украинскую семью и взорвать дом. Также они стреляли в колодец, предполагая, что там может скрываться военный.

Бахманов приказал женщине отдать все мобильные телефоны. Она передала два аппарата – Bravis C281 Wide и Samsung GT-E1200i с сим-картами. Телефоны оккупанты так и не вернули, из-за чего семья временно потеряла возможность связи.

Не найдя украинского военного и не получив информации о его местонахождении, российские оккупанты хотели забрать с собой несовершеннолетнего внука женщины, но она попросила взамен забрать ее.

Женщину вывезли к пруду, расположенному на выезде из села. Там Бахманов приказал ей подойти к проруби, а сам вместе с другим военным шел позади с наведенным на нее оружием. Они продолжали допрашивать у нее, где находится ее сын, угрожая убийством.

Так и не добившись ответа, оккупанты приказали женщине стать на колени лицом к проруби. После этого прозвучали три выстрела. Потерпевшая не видела, кто стрелял, поскольку стояла спиной, но восприняла это как реальный расстрел.

Приговор суда

В суде отметили, что женщина и ее внук независимо друг от друга узнали Бахманова на фотографиях. Его также узнали еще двое местных жителей и пожарный, с которым "Медведь" лично общался во время оккупации села.

Кроме того, баллистическая экспертиза установила, что гильзы, найденные потерпевшей на месте происшествия, являются боевыми патронами к автоматам Калашникова калибра 5,45 мм. Данные разведки подтвердили, что именно этот офицер ВС РФ командовал подразделением, которое было расквартировано в этом районе.

Суд признал Бахманова виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

