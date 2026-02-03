Имитировали расстрел и пытали мирных жителей: двум военным РФ грозит заключение за преступления на Киевщине. Фото

Правоохранители установили личности двух российских военнослужащих, которые пытали и имитировали расстрел мирных жителей Киевщины во время оккупации в 2022 году. За инкриминируемые преступления им грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Правоохранители отметили, что работа по документированию российских преступлений на Киевщине продолжается.

Следствие установило, что в марте 2022 года в поселке Макаров Киевской области вооруженные военные РФ издевались над гражданскими, которые скрывались в подвале частного дома. Оккупанты безосновательно обвиняли людей в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины, угрожали оружием, применяли физическое и психологическое насилие.

По данным правоохранителей, оккупанты силой вывели двух мужчин из подвала, заставили раздеться, били, после чего поставили на колени возле забора. После этого, чтобы запугать и принудить к сотрудничеству, россияне инсценировали расстрел, осуществив несколько выстрелов рядом с головами гражданских.

Исполнителями преступления оказались 27-летний снайпер и 28-летний радиотелефонист 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. Обоим инкриминируют жестокое обращение с гражданскими, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, правоохранители установили личность еще одного российского военного, который причастен к военным преступлениям в Киевской области. Оккупант весной 2022 года изнасиловал жительницу Бучанского района.

Также OBOZ.UA сообщал, следователи Нацполиции установили личности еще пятерых российских военных, причастных к военным преступлениям на Киевщине. Злоумышленники убили 17 мирных жителей во время оккупации Бучи.

