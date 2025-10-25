'Иначе война будет продолжаться': Буданов объяснил, что нужно для перемирия в Украине

Достижение прекращения огня в российско-украинской войне зависит от точного сочетания политических, военных и союзнических факторов. Только совпадение всех необходимых условий может дать результат, иначе война будет продолжаться.

Такие мысли озвучил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. В интервью изданию IL Foglio он отметил, что одним из ключевых факторов для прекращения огня является внешнее единство союзников и ощущение этой поддержки внутри Украины.

Кирилл Буданов подтвердил, что возможность прекращения огня существует, однако подчеркнул, что для этого должны одновременно совпасть несколько факторов в Украине, в России и в странах-союзницах. Он отметил, что только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результаты, иначе война продолжится.

По словам главы разведки, основным фактором для сохранения стабильности и продвижения к миру является единство. "Первое, что нам нужно, – это сохранить единство мира в нашей поддержке, и это самое сложное", – подчеркнул Буданов. Он пояснил, что внешнее единство непосредственно влияет на внутреннее единство украинского общества, а когда поддержка союзников сильная и последовательная, украинцы это чувствуют и становятся более сплоченными.

"Если единство есть, то вопросы финансовой поддержки, материальной поддержки, такой как техника, и, возможно, даже прямой военной поддержки являются предметом обсуждения и могут быть решены; они просто трансформируются со временем. Но если единства нет, все разрушается, потому что внешнее единство отражается во внутреннем единстве здесь, в Украине", – отметил Буданов.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– Владимир Зеленский отметил, что Украина приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Однако этот процесс остается сложным и длительным. По его словам, завершение боевых действий требует времени, ресурсов и осторожного подхода.

– главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в очередной раз озвучил ряд требований к Украине, после выполнения которых Россия якобы готова прекратить войну. Кроме территориальных ультиматумов, представитель Кремля назвал еще несколько "ключевых вопросов".

