'Инструкции' предоставляли в сети: в Украине разоблачили группу злоумышленников, которые вывозили уклонистов через непризнанное Приднестровье

Следователи Национальной полиции разоблачили группу злоумышленников, которые через непризнанное Приднестровье вывозили из Украины уклонистов от мобилизации. За такую услугу военнообязанные граждане платили до $5 тысяч.

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Незаконную "схему" организовали граждане Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба НПУ, публикуя видео задержания нарушителей закона.

Правоохранители установили, что злоумышленники довозили мужчин призывного возраста из Одесской области до границы с Приднестровьем. Оттуда их вели лесными тропами, обходя контрольно-пропускные пункты, а затем брали деньги за свое "содействие" и вывозили "клиентов" в столицу Молдовы.

Цена такой "путевки" составляла $4,5-5 тыс., сумма зависела от того, насколько срочно уклонисту нужно было уехать из Украины.

Организаторы "схемы" искали своих "клиентов" через несколько созданных Telegram-каналов. Там мужчинам рассказывали о времени, месте и условиях незаконного пересечения границы.

Чтобы задокументировать эту деятельность и задержать членов преступной группы, органами Украины и Республики Молдова была создана совместная следственная группа. В нее вошли следователи Национальной полиции, представители прокуратуры, СБУ, Службы информации и безопасности Молдовы.

Благодаря совместной работе, двух злоумышленников задержали на территории Молдовы, одного из них – как раз во время перевоза четырех украинцев-уклонистов. Оба фигуранта оказались гражданами Молдовы.

Как сообщал OBOZ.UA, перед Новым годом пограничники задержали на границе со Словакией 16 уклонистов. Это было в Закарпатской области, 13 мужчин пытались покинуть Украину двумя группами, еще трое шли по одному.

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