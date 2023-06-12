Иран использует китайские комплектующие для изготовления 'Шахедов' по заказу России - WSJ

В апреле этого года в одном из сбитых дронов-камикадзе в Украине была обнаружена деталь, которая, вероятно, была произведена в Китае в январе 2023 года. Это факт указывает на то, что Китай оказывает поддержку программе беспилотных летательных аппаратов в Иране.

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Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. В ходе исследования иранского беспилотного летательного аппарата, сбитого над Украиной весной этого года, западные исследователи сделали значимое открытие. Они обнаружили, что в данном году одна из деталей этого беспилотника была изготовлена в Китае.

Из выявленных фактов становится ясно, что Китай продолжает поставлять Ирану компоненты для программы беспилотных летательных аппаратов, несмотря на усиливающееся давление со стороны США, направленное на прекращение глобальной цепочки поставок. Это указывает на то, что Иран способен быстро помочь России в ее конфликте с Украиной – произвести и доставить оружие в Москву всего за три месяца.

Согласно заявлению следователей, в иранском беспилотном летательном аппарате, сбитом украинскими войсками в апреле, был обнаружен преобразователь напряжения, предположительно произведенный в Китае в середине января. Этот случай является первым, когда деталь, произведенная в 2023 году, была обнаружена исследователями из Conflict Armament Research, британской группы, специализирующейся на отслеживании глобальных цепочек поставок оружия.

Это открытие подчеркивает оперативность и эффективность процесса создания и поставки беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию. Компонент, произведенный в Китае в январе, был доставлен в Иран, установлен на беспилотный аппарат, а затем отправлен в Россию, где был использован в апреле против Украины. Это свидетельствует о том, что Иран в состоянии быстро мобилизовать свои ресурсы и оказать поддержку России в войне с Украиной, используя беспилотные летательные аппараты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотников, таким образом помогая Кремлю наладить постоянные поставки оружия для войны в Украине. Таковы выводы разведки США, обнародованные Белым домом в пятницу, 9 июня.

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