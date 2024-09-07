Иран передал России более 200 баллистических ракет малого радиуса действия – The Times

Страна-террорист Россия получила от Ирана первую партию баллистических ракет малого радиуса действия. По предварительным данным, иранский режим мог передать россиянам более 200 баллистических ракет.

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Кроме того, уже в следующей партии поставок РФ может получить иранские ракеты большого радиуса действия. Об этом сообщает The Times.

Укрепление сотрудничества Москвы и Тегерана в сфере вооружений может существенно повлиять на ситуацию с безопасностью в ряде украинских городов. Разведывательные данные свидетельствуют, что в руках путинских террористов могли оказаться ракеты Fath-300, которые могут достигать целей на расстоянии более 110 километров.

Вместе с тем эксперты полагают, что это является лишь началом сотрудничества РФ с Ираном. Аналитики прогнозируют, что в следующей партии ракет, которую Иран может отправить России, окажутся ракеты большого радиуса действия до 500 км.

Оружие из Ирана доставил российский корабль в один из портов в Каспийском море. Эксперты отмечают, что поставка ракетного вооружения станет переломным моментов, потому что усилит способность оккупантов поражать украинские города с больших расстояний.

Имея на вооружении ракеты Fath-300, российские войска могут усилить террор приграничных регионов. В частности, под ударом иранских ракет могут оказаться Харьков, Сумы и целый ряд населенных пунктов неподалеку от линии фронта.

Источник The Times подчеркнул, что укрепление сотрудничества Москвы и Тегерана в очередной раз продемонстрировало необходимость для Украины иметь возможность запускать западное оружие большой дальности по ключевым целям внутри страны-агрессора Росси.

Напомним, передача Ираном баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства с Россией. Иран заинтересован в финансовых вливаниях от России, получении истребителей Су-35, а также в помощи в модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что "встревожены" укреплением сотрудничества Ирана и РФ в сфере вооружений. По словам представителя Совета национальной безопасности США Шона Сэветта, передача Ираном баллистических ракет России ознаменует собой резкую эскалацию войны.

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