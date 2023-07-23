Иран представил новый беспилотник Shahid: он сможет преодолеть 7 тыс. км

В Иране была представлена обновленная версия беспилотного летательного аппарата под названием Shahid-149 Gaza. В связи с обновлением дрон получил и новые функции.

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Об этом сообщило издания IRNA. Новый беспилотник получил подвесное шасси и опору.

По данным источника, указанный беспилотный летательный аппарат был разработан и произведен компанией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Первое официальное представление дрона состоялось в мае 2021 года.

На текущий момент данные о технических характеристиках данного беспилотного летательного аппарата до сих пор остаются неопубликованными.

Однако разработчики утверждают, что дрон способен пролететь более 35 часов и преодолеть около 7 тысяч километров в одной определенной миссии. Предполагается, что этот БПЛА будет использоваться иранскими вооруженными силами для разведки, слежки и изучения местности. Возможно, в будущем, когда будут доступны более подробные данные, технические характеристики будут раскрыты подробнее.

По данным сообщения, имеется информация о возможном сотрудничестве между властями Ирана и России в области поставок военного вооружения, таких как боеприпасы и ударные дроны. Также по некоторым данным, Тегеран может предоставить помощь Москве в строительстве собственного завода для производства БПЛА-камикадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на осколке двигателя "шахеда", который в ночь на 18 июля атаковал Николаев, заметили надпись "Сделано в Ирландии" (англ. Made in Ireland). Предположительно, запчасти попали в руки производителей дронов-камикадзе контрабандным путем.

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