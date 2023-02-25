Иран в ноябре отправил России артиллерийские и танковые снаряды - Белый дом
Иран поддерживает войну России в Украине уже несколько месяцев. В ноябре Тегеран передал Москве артиллерийские и танковые снаряды. Россия же обещает предоставить Ирану истребители.
Об этом сообщило американское издание Politico, ссылаясь на заявление спикера Совета национальной безопасности США Джона Кирби, которое он сделал перед журналистами в пятницу, 24 февраля. По словам Кирби, есть все признаки растущего оборонного сотрудничества между Москвой и Тегераном.
В США считают, что Россия планирует сотрудничать с Ираном, чтобы получить еще больше военного оборудования.
"Россия предложила беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе в отношении ракет, электроники и противовоздушной обороны", – сказал Кирби.
По его словам, Тегеран также стремится приобрести ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты. Иран надеется получить от России военной техники на "миллиарды долларов".
При этом Кирби отказался уточнить, о каком типе истребителей идет речь и когда они могут быть доставлены в Иран.
"Это действительно все, что мне позволено здесь сказать. Мы будем очень внимательно наблюдать за этим, чтобы увидеть, что на самом деле произойдет", – сказал Кирби.
По его словам, более тесный военный альянс между Ираном и Россией может осложнить усилия Запада в помощи Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.
"Это не только усложнит ситуацию в Украине, но и может осложнить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке для наших партнеров и друзей", – добавил Кирби.
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов США ввело санкции против владельцев иранской компании по производству беспилотников. Компания Paravar Pars регулярно поставляет дроны в Российскую Федерацию.
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