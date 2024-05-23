Ищут обломки от систем ПВО Patriot: в ГУР заявили, что Россия готовит новую ИПСО

Российская пропаганда готовит на лето 2024 года проведение психологических операций (ИПСО) против Украины, чтобы оказывать давление на нашу страну и дискредитировать ее за границей. Для создания своих фейковых новостей россияне ищут на временно оккупированных территориях обломки ракет от систем ПВО Patriot.

О планах государства-террориста рассказал в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он говорит, что определенные действия Следственного комитета РФ запланированы ориентировочно на июль.

По его словам, в своих намерениях дискредитировать Украину враг продолжит использовать тему падения самолета Ил-76 под Белгородом 24 января. Ведь сразу после этого инцидента Кремль поставил задачу подразделениям оккупационных войск найти обломки от украинского/западного оружия.

"Искать ракеты от Patriot на временно оккупированных территориях, чтобы пробовать лепить какую-то доказательную базу. Пока лепится плохо, иначе уже была бы активность с их стороны", – считает Юсов.

Кроме этого, кремлевская пропаганда будет использовать тему теракта в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" 22 марта, опять же пытаясь притянуть к нему Украину. Представитель ГУР подчеркнул, что такие действия агрессора не выдерживают критики и в них нет никакой логики.

"Хотят попытаться расшатывать ситуацию внутри, затрагивать вопросы пропаганды делегитимизации украинской власти. Это те направления, по которым враг будет продолжать работать", – отметил Юсов.

В заключение он добавил, что российская многослойная пропагандистская операция "Майдан-3" продолжается, но Кремлю в целом не удалось получить тот эффект, на который он рассчитывал.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 мая в Белгороде раздался взрыв, в результате которого обрушился подъезд десятиэтажного дома и погибли жители. Пропагандисты мгновенно обвинили в произошедшем украинских военных, но расследователи Conflict Intelligence Team указали на факты, говорящие об ударе со стороны самой РФ.

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