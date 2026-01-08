Искал работу, а нашел проблемы: гражданин Казахстана рассказал, как попал на войну против Украины и сдался в плен. Видео

30-летний гражданин Казахстана Нурсултан Исааков рассказал, как, приехав в Россию на заработки, оказался на войне против Украины. После сфабрикованных обвинений в хранении наркотиков его фактически заставили подписать контракт с армией РФ, а затем отправили в штурмовое подразделение.

Об этом сообщил проект "Хочу жить", обнародовав видео с показаниями пленного, видео с рассказом Исаакова опубликовано в Telegram-канале проекта.

Нурсултан Исааков рассказал, что искал в России работу, однако столкнулся с давлением со стороны силовиков. По его словам, ему, как и многим мигрантам, подбросили наркотики и поставили перед выбором – тюрьма или подписание контракта с минобороны РФ. Несмотря на заверения российской стороны, что иностранцев не отправляют на боевые задачи, уже через несколько дней он оказался сначала на островах на Херсонщине, а затем под Часовым Яром в составе штурмовой группы.

Вместе с напарником Исааков почти месяц находился в подвале разрушенного дома без нормального снабжения и четких приказов. Когда закончилась вода, мужчинам пришлось неделю пить собственную мочу. После этого они решили сдаться в плен и оставили записку для украинского дрона.

По словам Исаакова, вместо гранаты дрон сбросил бутылку воды и инструкции, как сдаться. Следуя за беспилотником, они вышли к позициям Сил обороны Украины, где их приняли, дали воду и сигареты. Пленный отметил, что реальность кардинально отличалась от российской пропаганды.

Нурсултан признает, что теперь ему грозит уголовная ответственность в Казахстане – за наемничество там предусмотрено от 12 до 17 лет заключения с конфискацией имущества. В то же время он отмечает, что решение сдаться в плен было единственным шансом выжить. В проекте "Хочу жить" в очередной раз напомнили иностранцам, которых втянули в войну РФ против Украины, что добровольная сдача в плен может спасти жизнь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Запорожской области полицейские задержали российского военнослужащего, который сбежал со своих позиций и пытался замаскироваться под глухонемого гражданского. Подозрительного мужчину обнаружили неподалеку от линии фронта и передали контрразведке.

