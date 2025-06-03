Искусственный интеллект дал прогноз, как долго еще Россия сможет воевать против Украины

В условиях полномасштабной войны в Украине спрогнозировать ход боевых действий на будущее достаточно сложно. Однако ряд определенных факторов позволят предположить, сколько еще времени может продолжаться российская агрессия.

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При нынешних темпах мобилизации ресурсов и ведении боевых действий РФ сможет продолжать интенсивную войну против Украины еще три года. А если говорить о позиционной войне, то конфликт может растянуться до 2030 года и дальше. Такого мнения придерживается чат-бот ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI.

По мнению ИИ, оценка того, сколь долго Россия может продолжать войну против Украины, зависит от многих факторов: экономических, военных, социальных, внешнеполитических и технических. ChatGPT отмечает, что Россия имеет значительные доходы от экспорта энергоресурсов, в частности в Китай, Индию и другие страны. Несмотря на санкции, бюджет РФ продолжает наполняться, хотя и с определенным дефицитом.

В то же время доля военных расходов в российском бюджете достигла рекордных значений – более 6% ВВП в 2024-2025 годах. Чат-бот считает, что при нынешнем уровне затрат Россия может поддерживать интенсивную войну еще несколько лет ориентировочно до 2027–2028 года. Однако это требует дальнейшей мобилизации ресурсов и усиления внутреннего контроля.

В частности, благодаря мобилизации и политике "пушечного мяса", у России пока есть резервы, хоть и с высокими потерями. Что касается, вооружения, то современных средств у Москвы становился меньше, ведь производство технологически отстает. Россия использует оружие с 70-80-х годов и зависит от импорта комплектующих из Китая, Северной Кореи, Ирана.

Также ИИ почеркнул, что несмотря на больше потери и экономическое давление РФ пока удается сохранять социальную стойкость благодаря пропаганде. При этом народное недовольство среди россиян может возрастать, но она быстро подавляется силовыми методами.

"Поддержка со стороны Китая, Ирана, Северной Кореи помогает России удерживаться. Ужесточение или уменьшение помощи Украине со стороны Запада будет ключевым фактором в продолжительности войны. При нынешних темпах мобилизации ресурсов и ведении боевых действий: Интенсивная война возможна еще в 1.5–3 года (до 2027 года). Низкоинтенсивный конфликт (позиционная война) может продолжаться дольше – до 2030 года или больше в зависимости от внешних обстоятельств", – говорится в ответе ChatGPT.

Как сообщал OBOZ.UA, также искусственный интеллект дал прогноз, когда развалится Россия, которая из-за полномасштабного вторжения в Украину сталкивается с экономическими проблемами и внутренними политическими противостояниями.

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