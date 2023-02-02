Испания передаст Украине 20 БТР M113: будут уже в феврале. Видео

Испания продолжает оказывать военную помощь Украине. Уже в следующий понедельник, 6 февраля, она отправит в нашу страну 20 бронетранспортеров М-113.

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Они также известны как Transporte Oruga Acorazados (TOA). Передачу бронетехники для ВСУ подтвердила министр обороны Маргарита Роблес во время визита в Латвию, передает Europa Press.

Там глава минобороны Испании собственными глазами увидела БТР M113, развернутые вместе с испанским контингентом в рамках миссии сдерживания НАТО.

По словам Роблес, часть бронетранспортеров, которые получит Украина, будет в минометной версии.

"Самоходные минометы на базе стандартного армейского бронетранспортера M113 могут обеспечить артиллеристам мобильность и защищенность", – пишет "Милитарный".

Что известно о бронетранспортерах M113

Этот БТР является относительно легкой машиной, он имеет боевую массу 10,25 т. Экипаж M113 состоит из двух людей: механика-водителя и командира. Кроме них бронетранспортер может перевозить одиннадцать десантников.

В начальной комплектации M113 был вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом и оснащен бензиновым двигателем.

БТР был трижды модифицирован, были разработаны единицы для прикрытия дымовыми завесами на поле боя, самоходные минометы для поддержки пехоты, боевые разведмашины, самоходные огнеметы, самоходные ЗРК, зенитные самоходные установки, мобильные командные пункты, самоходные ПТРК.

Ранее в Украину уже доставили бронетранспортеры М113, которые передали западные партнеры для отражения атак российских оккупантов. Боевые машины были взяты на вооружение ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Испания планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2 в рамках первой поставки.

– Отметим, что речь идет о танках Leopard 2 A4 – они прибудут в нашу страну к весне. Перед этим бронемашины пройдут процесс доведения в надлежащее состояние.

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