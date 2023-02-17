Блог | Альфред Кох: Использование Россией ракет Х-22 – военное преступление

Закончился триста пятьдесят восьмой день войны. На фронте никаких существенных изменений не произошло. Все так же тяжело под Бахмутом, на лиманском и купянском направлениях, под Авдеевкой и т.д. Но судя по картам россияне так никуда особо и не продвинулись.

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В интервью ВВС, президент Зеленский, согласившись с некоторых военных экспертов, сказал, что российское наступление уже началось.

Один из таких экспертов, Олег Жданов, примерно нарисовал стадии этого наступления. Если коротко, то кульминация придется на следующую неделю: тогда оно достигнет апогея. Потом российское наступление пойдет на спад и к середине марта ВСУ смогут контратаковать.

Вчера ночью россияне опять обстреляли ракетами украинские города. Ракет было немного, всего 36, но треть из них были печально известными ракетами Х-22, которые украинское ПВО пока сбивать не может. Соответственно результативность работы украинской ПВО осталась желать лучшего, сбито всего 16 ракет. (45%).

Это худший результат с момента начала обстрелов в октябре. Говорят, что после того, как в Украину придут Patriot’ы, начнут сбивать и Х-22. Хорошо бы если так…

Сколько у россиян этих злосчастных ракет Х-22 - неизвестно. Возможно - сотни. Но это уравнение с большим количеством неизвестных. Я думаю даже сами россияне толком не знают сколько у них этих ракет.

Потому, что эти ракеты очень старые, некоторым их них около 60 лет. Они чрезвычайно капризны и сложны в обслуживании, все гарантийные сроки прошли, много этих ракет было утилизировано, серийно они уже давно не производятся и т.д. За время этой войны считается, что россияне уже выпустили около 200 ракет Х-22. Поэтому, сколько исправных ракет осталось в их распоряжении - загадка.

И хотя эффективность работы украинской ПВО в этот раз была низкой, разрушений и жертв было меньше, чем можно было бы ожидать потому, что неуловимость Х-22 компенсируется ее ужасающей неточностью. Разброс попаданий больше 600 м от цели не дает надежды на то, что цели будут поражены.

Я, кстати давно хотел поговорить вот о чем: лукавый Венедиктов, некоторое время назад (то ли после попадания Х-22 в торговый центр в Кременчуге, то ли уже после попадания в жилой дом в Днепре), высказался в том смысле, что нельзя винить летчика в том, что из-за большой неточности ракеты он, вместо промышленного объекта, попал в мирных граждан, включая детей. Ведь у летчика не было такого умысла, а значит это были “сопутствующие потери" (collateral damage), которые в международном военном праве считаются чуть ли не неизбежными и за них строго не наказывают.

Это, на мой взгляд, жульничество. Стандартно, сопутствующими потерями считают мирных граждан, которые погибли потому, что во время боя находились на линии огня, или в том же месте, где и военные, поэтому противник не мог при обстреле вражеских позиций исключить риск попадания в них и т.д.

В случае с Х-22 ничего этого нет. Во-первых, этой ракетой не обстреливались позиции противника. Летчик с самого начала прекрасно знал, что он летит глубоко в тыл противника уничтожать промышленную и энергетическую инфраструктуру мирных городов. От этих объектов не исходило никакой угрозы и они никак не были задействованы в боевых действиях.

Во-вторых, летчик также был прекрасно осведомлен о том, что среднее круговое отклонение этой ракеты составляет не менее 600 м. И он хорошо знал, что эта ракета не приспособлена для поражения наземных целей внутри городской застройки, поскольку ее система наведения не обладает достаточной точностью и не умеет хорошо различать такие типы целей. Эта ракета изначально делалась для поражения авианосцев, которые ее радар хорошо “видит" на абсолютно горизонтальной, ровной и лишенной других объектов поверхности океана.

Использовать эту ракету для поражения целей внутри города и надеяться, что ты попадешь туда, куда хочешь - утопия. Это как если бы кто-то вознамерился убить молотком сидящую на окне муху и при этом рассчитывал, что ему удастся не разбить окно.

Что бы сказал Венедиктов про такого мухобоя? Правильно: что он идиот или хуже того: что он изначально и собирался разбить окно, а сейчас просто нам голову морочит про какую-то муху.

Так что не канает тут collateral damage, дорогой Венедиктов. Тебе это любой военный юрист скажет. Сколько не упражняйся в красноречии, а твой летчик - военный преступник и убийца. Вероятность collateral damage при использовании этой ракеты для стрельбы по городам выше, чем вероятность точного поражения изначально выбранной цели. А значит мирные граждане и были его реальной, а не декларируемой целью.

В юриспруденции есть т.н. “презумпция добросовестности и разумной осмотрительности". Этот принцип используется тогда, когда нужно доказать, что человек предпринял все разумные меры, чтобы избежать негативных последствий.

Так вот, в отношении летчика, которого защищает Венедиктов, этот принцип не соблюден: он не проявил “разумной осмотрительности" когда лупанул молотком по стеклу, прекрасно зная, что от этого удара стекло разобьется, а муха, скорее всего, успеет улететь.

И окажись этот летчик на скамье подсудимых в нормальном, непредвзятом и честном суде, то суд никогда не признал бы убитых им людей collateral damage. Суд (в лучшем для летчика случае) назвал бы причиной их смерти его “преступную халатность", а в худшем - вообще посчитал бы, что у летчика был изначальный умысел на их убийство. В любом случае он был бы признан виновным в совершении тяжкого преступления, повлекшего гибель людей.

И вообще, суд, который (я уверен) будет после этой войны над всеми развязавшими ее военными преступниками, наверняка примет решение о том, что использование ракет Х-22 так, как их использовали в этой войне, является военным преступлением. И это будет правильно и справедливо.

И наша задача состоит в том, чтобы этот суд как можно скорее состоялся. А для этого нам надо победить. И мы победим.

Потому, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!