Используют ограниченные ДРГ: в ISW сомневаются в способности армии РФ удержать позиции к северо-востоку от Доброполья. Карта

В течение 12 августа российская оккупационная армия продолжила просачиваться через украинскую оборону к востоку и северо-востоку от Доброполья (северо-западнее Покровска). При этом враг использовал преимущественно ограниченные диверсионно-разведывательные группы.

Российские войска пока не смогли перебросить подкрепления, чтобы удержать и развить это тактическое проникновение. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Враг рвется к Доброполью

Генеральный штаб ВСУ 12 августа подтвердил, что российские диверсионные группы проникли в Веселое, Рубежное, Кучеров Яр (все три к северо-востоку от Доброполья) и Вольное (к востоку от Доброполья). Украинские войска уже уничтожили некоторые из этих групп.

Также несколько небольших российских групп обошли украинские позиции и попытались продвинуться в направлении Золотого Колодязя (северо-восток от Доброполья). В связи с маневрами врага украинское военное командование выделило дополнительные силы и средства в этот район.

Оккупанты полагаются на ДРГ

Украинские и российские источники характеризуют российские силы, действующие к востоку и северо-востоку от Доброполья, как ограниченные диверсионные и разведывательные группы, которые укрываются в подвалах, ветрозащитных полосах и лесах в этом районе. Российские войска используют тактику, основанную на небольших огневых группах, которые проникают в украинский ближний тыл, находя слабые места в украинской обороне, после чего огневые группы ждут, когда накопится больше сил, а затем атакуют, чтобы попытаться закрепиться.

Российские войска постоянно меняют тактику и методы развертывания войск на Покровском направлении и используют численное превосходство в живой силе, чтобы просачиваться через украинскую оборону небольшими пехотными группами, несмотря на высокие потери в этих атаках. В Силах обороны Украины заверили, что просачивание небольших групп не является показателем установления российскими войсками контроля над данным районом.

Стоит отметить, что российские пропагандисты признали, что группы оккупантов проникали в тыл украинской обороны, в основном используя обычные для России крайне изматывающие атаки пехоты. В РФ заявили, что путинские войска смогут превратить его в "успех" только в том случае, если у них будет достаточно живой силы для ввода оперативных резервов и продвижения "правильно и своевременно". При этом в РФ признают, что такие действия по проникновению сопряжены с серьёзными рисками, поскольку пехота, находящаяся далеко от линии фронта, может получать снабжение только через беспилотники, а основные силы не могут поддерживать изолированные группы проникновения.

Что предшествовало

Согласно картам проекта DeepState, захватчики заметно продвинулись в тактической полосе на северном фланге Покровского направления – приблизительно на 10 км за два дня. Аналитики добавили, что в указанных районах есть новые тяжелые инженерно-фортификационные сооружения с качественными инженерными заграждениями и позиции взводов и рот, "которые враг спокойно обходит, а в дальнейшем займет и использует для своей обороны".

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" подполковник Виктор Трегубов заявил, что информация о якобы стремительном прорыве российских оккупационных войск на одном из участков фронта на востоке Украины недостоверна. Поэтому публикуемые в сети материалы не отражают реальных фактов на поле боя.

Как писал OBOZ.UA, в вечернем обращении 11 августа Владимир Зеленский сообщил, что войска государства-агрессора России не готовятся к возможному прекращению огня. Наоборот – действия оккупантов свидетельствуют о запланированных новых наступлениях.

