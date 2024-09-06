Используют РЭБ, чтобы мобилизованные не могли позвонить: нардеп рассказал о хитростях ТЦК и взбудоражил украинцев. Видео

Народный депутат Сергей Евтушок заявил, что в некоторых машинах территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) якобы встроены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для блокировки мобильного сигнала, чтобы мобилизованные мужчины не имели возможности никому позвонить. Заявление парламентария взбудоражило общество.

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О таких случаях Евтушок рассказал в эфире телеканала "Новости.LIVE". По словам нардепа, ему поступило несколько обращений от граждан о неправомерных действиях работников ТЦК.

"Ряд обращений о том, что останавливают, включают такие средства радиоэлектронной борьбы, чтобы человек не смог никуда позвонить, силой затягивают в автобусик или бусик, везут в ТЦК. И через два-три часа человек уже проходит ВВК (военно-врачебную комиссию. – Ред.) и утром уже находится на полигоне", – сказал он.

Ведущий переспросил депутата, действительно ли у ТЦК есть свой РЭБ. На что Евтушок ответил, что об этом ему рассказали граждане в своих обращениях.

"Есть случаи, есть у меня обращения, что в машине, на которой передвигаются ТЦК, встроены, вмонтированы системы, блокирующие мобильный сигнал. Это для того, чтобы человек не мог никуда перезвонить, сообщить ни родственникам, ни, возможно, адвокатам, что с ним совершают неправомерные действия", – сказал парламентарий.

Украинцы в комментариях под видео возмутились жесткими методами, к которым прибегают украинские военкоматы. Они пишут, что работники ТЦК, очевидно, не управляются властью и после войны их "будут находить в лесополосах".

Также некоторые возмутились тем, что военкомы имеют собственные средства РЭБ, тогда как это дефицит для ВСУ на поле боя.

"Этих пи***ов после войны будут находить в лесополосах","Наши власти крайне обнаглели против своего народа. Покрывают преступления со стороны ТЦК", "Эти ТЦК вообще неуправляемые? Министр обороны или президент с депутатами могут объяснить всем об этой группировке?", "А на передовой РЭБ не хватает, военкомам нужнее", "Ни одна воюющая страна не использовала военных против собственных гражданских", – пишут украинцы.