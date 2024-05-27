На этом российском видео – история подвига группы украинских героев, а также иллюстрация российской тактики – как враг пытается прорвать наш фронт на севере Харьковщины. Это видео сегодня выложили российские пропагандисты. Российский дрон корректирует удар четырьмя коррегированными авиабомбами с ваккумной боевой частью по позиции одной из наших бригад у села Липцы - ключевой деревни на подступах к Харькову.

Маленькая посадка буквально снесена мощными взрывами, и попадания очень точны.

В посадке, имеющей важное тактическое значение, не было заранее подготовлено ни одного блиндажа или окопа, зарываться в землю нашим воинам пришлось во время встречного боя с русской пехотой.

После этого удара под корректировку с дрона на штурм посадки пошла российская штурмовая группа.

Сверху их поддерживал дрон, сбрасывавший гранаты.

И даже в столь тяжелых условиях и после таких ударов группа наших бойцов уцелела. И они, все контуженные, не убежали и не сдались. Несколько украинцев раскопали себя из полностью засыпанных землей окопов, поднялись и внезапно встретили русскую штурмовую группу прицельным огнем. Пять российских штурмовиков были уничтожены в ближнем бою, и эта посадка и сейчас остается под нашим контролем. У нас также есть видео этих событий, но выкладывать его пока нецелесообразно.

Украинские герои выдерживают большую плотность ударов врага, за каждый метр земли под Харьковом сражаются до смерти и делают все возможное и невозможное. Они знают, что их не прикроют с воздуха, знают, что оборудовать свои позиции на передовой придется им самим лопатами, знают, что у врага много сил. Но они – украинцы, и за ними – Харьков, и рядом с ними их собратья, которые дают бой и так же отражают все российские нашествия.