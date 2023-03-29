'Истребители не помогут украинцам на этом этапе войны', – глава Пентагона

В Министерстве обороны США оценили ситуация на поле боя в российско-украинской войне. Там заявили, что сейчас Вооруженным силам нашей страны истребители не помогут победить врага.

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Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях по оборонному бюджету в Вашингтоне, сообщает "Голос Америки". Заседание прошло во вторник, 28 марта.

"Пентагон рассматривает агрессивную Россию Путина как острую угрозу. Что касается истребителей F16, если такое решение будет принято, то для обеспечения этих возможностей понадобится примерно 18 месяцев. Но это не поможет украинцам на этой стадии войны", – сказал Остин.

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется.

"Под руководством президента Байдена Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы помочь Украине бороться с непровоцированным и неоправданным вторжением России. Наши союзники и партнеры активизировались, чтобы оказать важную безопасность, которую координирует контактная группа по обороне Украины, которую я возглавляю. И мы будем поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется", – акцентировал глава Пентагона.

Он добавил, что истребители F16 вполне доступны для Украины, но отметил, что это могут быть и другие летальные аппараты подобного рода.

" Могут ли украинцы получить истребители в будущем? Мы все верим, что да. Потенциально это может быть либо F16, либо другие самолеты четвертого поколения. Поэтому мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы убедиться, что у Украины именно то, что ей нужно", – сказал Остин.

В то же время, по словам министра, сейчас главной потребностью украинцев на поле боя является противовоздушная оборона большой дальности.

“Сейчас главная потребность украинцев – это противовоздушная оборона. Это критическая необходимость в поле боя. Им также необходимо оружие большой дальности и бронетехника. И мы предоставляем им значительный пакет таких возможностей. Мы также учим их и гарантируем обеспечение предоставленного вооружения", – заявил Остин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Остин заявил, что российские оккупационные войска уже истощили свои запасы для войны, которую РФ развязала в Украине. В этой связи Вооруженные силы имеют "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большое контрнаступление Сил обороны не может начаться без западной поддержки. По его словам, военным требуется дополнительное вооружение, учитывая боеприпасы и истребители.

Также Зеленский в очередной раз подчеркнул, что страна-агрессор Россия будет наказана за свои преступления против нашего государства и наших граждан. Украина не простит захватчиков того, что они сделали и продолжают творить на нашей земле.

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