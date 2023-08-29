Истребление всего Черноморского флота РФ станет лучшей защитой украинских портов и грузов, – Загородний

Успешными военными операциями в Черном море Украина значительно усилила свои позиции, что позволило разблокировать порты и выпустить первые незерновые суда из украинских портов.

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Об этом заявил политолог Тарас Загородний в эфире Политека.

"Украина показала, что порты может открыть украинская армия. Таких морских дронов должно быть тысяча, две тысячи, а лучше 10 тысяч. Мы должны поставить себе задачу уничтожения всего черноморского флота российской федерации. Самое истребление всего российского флота на черноморском побережье – это лучший способ защиты украинских портов".

Политолог подчеркнул, что Россия наконец-то поняла, что не может безнаказанно блокировать и обстреливать украинскую инфраструктуру.

"Мы показали им силу, когда обстреливали их порты. В том числе показали, что россияне потеряют гораздо больше, если у них прекратится экспорт нефти из их порта в Новороссийске. А это очень важный транспортный узел. Там идет до 50% всего российского импорта, экспорт зерна и т. д. Это не означает, конечно, что дело закончено, дальше еще много работы, но начало очень хорошее, далее это вопрос уничтожения, в том числе установок и аэродромов в Крыму, ведь по-другому мы себя не обезопасим. Россияне будут всегда подло работать, пытаясь сорвать и нанести максимальный ущерб украинской экономике", - отметил он.

По его словам, для усиления позиций Украине необходимо, в первую очередь, уплотнение систем ПВО у портов, ведь цель россиян сейчас – уничтожение портовой инфраструктуры.

Напомним, недавно из Одесского порта вышло второе судно после завершения зернового соглашения. Корабль везет металлопродукцией для стран Африки. Судно находилось в порту с 20 февраля 2022 г. с металлопродукцией для стран Африки.

Отмечается, что установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор, прежде всего, используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" на момент полномасштабного вторжения РФ. Первым этот путь прошел контейнеровоз Joseph Schulte 16 августа.