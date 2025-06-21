ISW: Путин еще раз доказал, что его цель – уничтожение Украины как государства

Российский диктатор Владимир Путин выдал новую порцию псевдоисторических заявлений относительно Украины на полях так называемого международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Они направлены на оправдание российской полномасштабной агрессии против Украины и оккупации части территории соседнего суверенного государства.

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В частности, Путин вновь заявил, что Украина якобы принадлежит России, подтвердив свое стремление уничтожить украинскую государственность. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

По версии российского диктатора, русские и украинцы являются "одним народом на самом деле", а сама Украина "является российской". Так он ответил на вопрос журналистов западных СМИ о том, почему РФ не только захватила часть территории соседнего государства, объявив ее "российской", но и пытается лезть дальше.

Тезис об "одном народе" Путин взял на вооружение уже давно. Он, подчеркнули аналитики, неоднократно демонстрировал, что не считает Украину независимым государством с собственной историей, идентичностью и культурой, отдельной и отличной от российской. Эти свои псевдоисторические представления он излагал, в частности, в опубликованном в 2021 году эссе "Об историческом единстве русских и украинцев" и дальнейших неоднократных заявлениях, что русские, белорусы и украинцы якобы являются частью одного исторического народа.

"ISW ранее отмечала, что информационная операция Кремля, направленная на изображение русских и украинцев как единой нации, культурно и исторически однородной, является одной из важнейших информационных операций, направленных на подрыв поддержки Украины со стороны Запада и оправдание военных усилий перед российским народом. Преданность Путина этому нарративу подчеркивает его постоянное стремление уничтожить украинское государство и поработить украинский народ", – отмечают аналитики.

Среди других заявлений в рамках упомянутого мероприятия в Санкт-Петербурге, отражающих реальные стремления российского диктатора, в ISW отметили его заявление о якобы способности РФ достичь своих "целей" путем затяжной войны против Украины. Путин заявил, что в интересах Украины – прекратить боевые действия, поскольку ситуация на фронте и в геополитическом измерении для Киева "будет только ухудшаться" и что позиция Украины на будущих переговорах со временем ослабится.

Путин также в очередной раз попытался представить Россию как заинтересованную в участии в переговорах о прекращении войны, утверждая, что Москва якобы не стремится к "капитуляции Украины" – и употребил при этом уже привычный для Кремля лексический оборот о необходимости признания нашим государством "реалий на земле".

"Кремлевские чиновники часто призывают Украину признать "реалии на земле" (ссылка на линию фронта в Украине), чтобы намекнуть на идею, что Россия имеет более сильную переговорную позицию, учитывая ситуацию на поле боя, и требовать от Украины уступить непреклонным требованиям России", – отметили аналитики.

Эти путинские заявления и призывы начать переговоры до "ухудшения ситуации" вполне согласуются с "теорией победы", которой придерживается российский диктатор. Он до сих пор уверен, что Россия способна выйти победительницей из войны на истощение, бесконечно поддерживая постепенное продвижение вдоль линии фронта, несмотря на высокую цену такого ползучего наступления.

"Заявление Путина игнорирует тот факт, что настоящие "реалии на земле" показывают сложную и горячо противоречивую ситуацию на линии фронта, в которой российские войска медленно достигают незначительного продвижения ценой значительных потерь в человеческих ресурсах и материалах благодаря значительному количеству украинских систем обороны на базе беспилотников", – говорится в материале.

Также Путин засвидетельствовал свое желание оккупировать не только уже вписанные в российскую конституцию Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области (которые россиянам до сих пор не удалось захватить полностью). Аппетиты Кремля простираются за пределы этих регионов.

По словам Путина, российские войска "оказываются" за пределами незаконно аннексированных украинских областей в соответствии с "логикой военных действий". Также он упомянул о придуманном Кремлем "правиле": "где ступает нога российского солдата – там Россия".

Российский диктатор также заявил, что "не исключает" захват Россией города Сумы, хотя сейчас оккупанты якобы такой цели не преследуют.

По словам Путина, попытки наступления войск РФ на севере Сумщины якобы обусловлены обстрелом Украиной приграничных районов России – и россияне там, мол, создают "буферную зону". Какой глубины должна быть эта "буферная зона", а на самом деле – насколько глубоко простираются захватнические планы России – оккупанты не могут определиться сами. Так, если военный преступник, гауляйтер оккупированной части Луганщины Леонид Пасечник на днях в интервью российским пропагандистам говорил о полосе в 20-30 км для защиты от ударов украинских дронов, то первый заместитель председателя комитета по вопросам обороны государственной думы РФ Алексей Журавлев грезит сотнями километров украинской земли: он заявил, что Россия должна создать "буферную зону" на Днепропетровщине вплоть до Днепра – чтобы обезопасить захваченную часть Донетчины от ударов с HIMARS (дальность – от 70 до 300 км).

Так же кремлевские преступники ранее пытались оправдать вторжение на севере Харьковщины стремлением "защитить Белгород" от украинских обстрелов.

"Заявленные Пасечником и Журавлевым буферные зоны будут распространяться на восточную Харьковскую и Днепропетровскую области – две области, которые Россия еще не аннексировала незаконно. Российские чиновники недавно сделали аналогичные призывы к России расширить свои территориальные амбиции, прося Путина захватить город Сумы и призывая Россию взять под контроль часть реки Днепр, которая протекает через Днепропетровскую область... Кремль продолжает демонстрировать, что его не устроит захват Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, и он будет использовать "буферные зоны" для оправдания своих территориальных амбиций за пределами этих четырех областей", – отметили аналитики.

Напомним, ранее в ISW объяснили, на что сделал ставку Путин в войне против Украины. Судя по публичным заявлениям Путина, он сформулировал собственную "теорию победы", согласно которой российские войска смогут продолжать постепенное ползучее продвижение бесконечно, не позволять Украине проводить успешные оперативно значимые контрнаступательные операции и выиграть войну на истощение против ВСУ.

Оценка Путина о том, что постепенное российское продвижение позволит стране-агрессору достичь своих целей в Украине, основывается на предположении, что Силы обороны якобы не смогут освободить любую значительную территорию, которую захватят российские войска, и что оккупанты смогут поддерживать наступления, которые достигают постепенного тактического успеха, несмотря на свои большие потери.

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