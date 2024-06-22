ISW: россияне сбили собственный вертолет при попытке отражения украинской атаки в Краснодарском крае

Российская система противовоздушной обороны случайно дружеским огнем сбила вертолет Ка-29 армии РФ, когда пыталась отразить украинскую атаку в Краснодарском крае в ночь на 21 июня. Борт уничтожен вместе с экипажем.

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Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Минобороны России отчиталось, что сбило над Краснодарским краем 43 БПЛА, еще 70 – над Крымом и шесть морских дронов в Черном море.

В то же время, российские "военные блогеры" сообщили, что украинские силы одновременно применили морские и воздушные беспилотники во время удара по Краснодарскому краю и разбили российскую оборону. Пытаясь противодействовать атаке, вертолет россиян попал под дружеский огонь.

"Несколько российских милблогеров 21 июня заявили, что российский дружеский огонь уничтожил российский вертолет Ка-29 и его экипаж во время обороны от ударов украинских беспилотников вблизи Краснодарского края", – говорится в аналитике.

"Милблогеры" утверждали, что российские силы использовали вертолеты для поиска украинских военно-морских беспилотников. В то же время российские системы ПВО пытались сбить украинские воздушные беспилотники. Российская система ПВО "Панцирь" случайно попала по вертолету, как сообщается, из-за неисправности в системе идентификации друг или враг.

Также в ISW напомнили, что минувшей ночью украинские беспилотники обстреляли Афипский, Ильский и Краснодарский нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили о нанесении ударов по неопределенным российским радиолокационным станциям и станциям радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Брянской области и оккупированному Крыму.

Украинские войска также нанесли удары по хранилищу Shahed-136/131, военным учебным базам и по нескольким пунктам связи и управления БПЛА в Краснодарском крае. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что украинские беспилотники нанесли удары по неуточненным целям в Темрюкском и Ейском районах и по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу Северского района, а обломки украинского беспилотника упали вблизи Волны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После атаки дронов 18 июня пожар на нефтебазе в российском Азове Ростовской области длился более трех дней. В конце концов, днем в пятницу, 21 июня, ее смогли потушить, однако последствия атаки, которая и привела к возгоранию, оказались серьезными.

– ВСУ 20 июня вроде бы поразили пусковую установку ПВО в Борисовском районе Белгородской области. Установка ПВО была уничтожена недалеко от поселка Борисовка. Это уже второй за июнь удар по ПВО именно в этом районе.

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