Италия готова к ведущей роли в производстве современного оружия для Украины, – Елена Кондратюк из Рима

Правительство Италии занимает четкую позицию по поддержке Украины. Страна готова сыграть ведущую роль в производстве современного оружия для нашего государства.

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Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк из Рима. Она провела рабочую встречу с вице-президентом Палаты депутатов Италии Джорджо Муле.

В начале встречи вице-президент подчеркнул, что премьер-министр Джорджа Мелони и Правительство Италии занимают четкую позицию поддержки Украины, как военной, так и в вопросах восстановления.

"В Парламенте Италии также существует единство между коалицией и оппозицией по поддержке Украины", – заверил Джорджо Муле.

Такое единство, отметил он, помогло в решениях о предоставлении военной помощи и разблокировании 50 млрд долларов США для Украины за счет прибылей от замороженных российских активов. Для Италии приоритетным является также восстановление Украины. На эти нужды выделено 450 млн. евро.

От имени Верховной Рады Елена Кондратюк поблагодарила Палату Депутатов Италии за всестороннюю поддержку Украины.

"Для нас критически важны решения об усилении защиты украинского неба по итогам Вашингтонского саммита НАТО, передача Италией системы ПВО - SAMP/T", - подчеркнула вицеспикер украинского парламента.

Еще один актуальный вопрос, поднятый на встрече – военно-промышленное сотрудничество. Особенно в контексте реализации подписанного между странами договора безопасности и приближения членства Украины в НАТО.

"Украина возлагает значительные надежды на инвестиции и сотрудничество с итальянским ВПК – одним из самых развитых в мире. Нам нужно технологическое преимущество над агрессором, ведь мы не можем конкурировать с РФ человеческим ресурсом. Мы приглашаем итальянские компании к усилению оборонно-промышленного комплекса Украины в рамках проекта "Оружейники", - подчеркнула Елена Кондратюк.

Джорджо Муле в свою очередь сообщил, что военные предприятия, работающие в Италии, компании Rheinmetall и Leonardo – подписали совместное соглашение о производстве оружия для Украины.

Посещение одного из этих предприятий, где производится и готовится к отправке вооружения для нужд ВСУ, предусмотрено программой официального визита Заместителя Председателя Верховной Рады.

"Италия готова играть ведущую роль и мобилизовать существующий военно-технический потенциал и ресурсы для того, чтобы вооружить Украину высококачественным современным оружием", - заверил вице-президент Палаты депутатов Италии Джорджо Муле.