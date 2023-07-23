Итальянская делегация побывала в разрушенном армией России соборе в Одессе: фото

Группа дипломатов из Италии посетил разрушенные памятники архитектуры в Одессе после обстрела Россией в ночь на 23 июля. Представители дружественного государства посетили завалы Спасо-Преображенского кафедрального храма на Соборной площади.

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Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер на своем Telegram-канале. Он провел для итальянцев целую экскурсию, чтобы показать, к чему приводят последствия "русского мира".

"Весь мир должен видеть, что русские чудовища делают на украинской земле и принимать все меры, чтобы Украина как можно скорее победила эту тьму", – подчеркнул руководитель региона.

В делегации присутствовали члены Комиссии по иностранным делам и делам общин Палаты депутатов Итальянской Республики во главе с Лией Куартапелле Прокопио в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Украине Пьера Франческо Дзадзо. Все они выразили поддержку одесситам, которые пострадали от серии массированных атак захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава итальянского правительства Мелони заверила коллег в Киеве и Одессе, что специалисты по реставрации окажут содействие в восстановлении храма на Соборной площади, который был поражен российским снарядом в ночь на 23 июля.

"Они уничтожают нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы. Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия, с ее уникальным в мире опытом в регистрационной отрасли, готова приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины", – указала она.