Итоги "Рамштайна": Литва передаст Украине противотанковые боеприпасы и морские радары
Во вторник, 19 сентября, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас принял активное участие в заседании, организованном в рамках формата "Рамштайн". В ходе этого мероприятия он официально представил новый комплекс военной помощи, предназначенный для Украины.
Об этом сообщила пресс-служба литовского министерства обороны. Пакет состоит из систем подрыва, радаров морского наблюдения и боеприпасов для противотанкового гранатомета Carl Gustaf.
Дополнительно, начиная с сентября, в Литве начнут проводить ремонт танков Leopard, предназначенных для Украины.
Во время "Рамштайна" Арвидас Анушаускас провел встречу с новым украинским коллегой Рустемом Умеровым. Кроме того, он также подписал декларацию о поддержке "ИТ-коалиции", коалиции по поддержке Украины в области информационных технологий. Эта инициатива будет направлена на усиление кибербезопасности Вооруженных Сил Украины.
В то же время министр обороны Литвы отметил важность коалиции по разминированию в Украине, которая сейчас создается, и призвал другие страны присоединиться к ней, "внеся свой вклад в виде тренировок, оборудования или финансовых взносов".
Напомним, что Литва призвала Европейский Союз при пересмотре бюджета увеличить поддержку Украины. Средства должны уйти на военную мобильность.
Как сообщал OBOZREVATEL, Литва объявила о новой помощи для Сил обороны Украины, которые борются с полномасштабным вторжением России. Страна передала украинской армии полтора миллиона боеприпасов.
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