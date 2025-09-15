'Из 25 двое осталось в живых': перехват ГУР раскрыл данные об огромных потерях РФ в войне

Армия страны-агрессора России продолжает нести значительные потери среди личного состава в войне против Украины. Родственница одного из оккупантов рассказала о мясном штурме, тяжелых ранениях и фактическом уничтожении взвода.

Об этом говорится в очередном перехвате, обнародованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Там можно услышать рассказ россиянки о состоянии ее родственника, который воевал против Украины. Женщина описывает ранения бойца, условия лечения и судьбу его товарищей.

Перехват ГУР раскрыл данные об огромных потерях РФ в войне

Россиянка рассказала, что один из раненых оккупантов находится в госпитале с множественными ранениями ноги и обломком в шее, который не удаляли из-за риска длительного лечения. Также она отметила катастрофические потери подразделения в войне, они были ликвидированы во время штурмовых действий.

"Димка в госпитале. Вчера вышел на связь. Нога, короче, – три дырки. И осколок в шее, но его не вытащили. Ну, его не стали вытаскивать. Он, как мне сказал, с тем, что, если его вытащат, значит, долго буду лечиться, а им это не надо. Им надо, чтобы это не затянулось и меня обратно отправить. Ну, из 25 их двое осталось живыми. Он понимал еще тогда, когда он попал после пяти дней обучения", – сказала родственница оккупанта.

Другим российским захватчикам из взвода Димки повезло меньше – ликвидированы.

В ГУР напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

