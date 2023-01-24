Из 50 тысяч завербованных в ЧВК "Вагнер" зэков на фронте осталось 10 тысяч, – глава фонда "Русь сидящая"
В частную военную компанию "Вагнер" для участия в войне против Украины завербовали 50 тысяч российских заключенных. При этом на данный момент участие в боевых действиях принимают всего 10 тысяч.
Об этом руководитель организации "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала проекту My Russian Rights (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Все остальные зэки-"вагнеровцы", по ее словам, уже были убиты либо ранены.
Часть наемников, которые попали на передовую из тюрем, пропали без вести, дезертировали либо сдались в плен Силам обороны Украины.
Дезертирство заключенных из рядов ЧВК "Вагнер" началось "со страшной силой" еще осенью прошлого года. Многие из них бежали обратно в Россию, взяв с собой выданное им оружие.
Романова предположила, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который обещал российскому диктатору Владимиру Путину выиграть войну, не ведет статистику пропавших или дезертировавших заключенных-наемников. Их всех вносят в список погибших.
К примеру, СМИ РФ уже сообщали о том, что ЧВК возвращает родственникам зэков пустые гробы. Иногда потом выясняется, что "вагнеровцы" на самом деле живы, но находятся в плену.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– На Кубани стремительно разрастается секретное кладбище "вагнеровцев". Свежие могилы на нем появляются сотнями.
– Тем временем ЧВК "Вагнер" начала вербовать на войну с Украиной женщин в российских тюрьмах. Их уже отправляют на фронт.
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