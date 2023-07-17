'Из лица вытащили обломки': Олег Сенцов во второй раз попал под обстрел на фронте и рассказал, что Bradley спас жизнь воинам. Фото

Украинский кинорежиссер, бывший политзаключенный Российской Федерации Олег Сенцов попал под артиллерийский обстрел во время выполнения боевого задания. В результате пострадали трое бойцов ВСУ.

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Сенцов подчеркнул, что боевая машина пехоты Bradley, которую нашей стране передали западные союзники, в очередной раз спасла жизнь украинским воинам. Об этом он написал у себя в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Сенцова, на первом же боевом выходе по возвращению после ранения он попал под артиллерийский обстрел во время десантирования. При этом боец ВСУ подчеркнул, что БМП Bradley в очередной раз спас жизнь украинским воинам.

В результате вражеского огня трое украинских военных получили осколочные ранения. У Сенцова из лица вытащили обломки. Также мелкие осколки остались в руке и ноге.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращении во время десантирования попали под артиллерийский обстрел. Брэдли снова спас нам жизнь. Трое раненых, в основном обломки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо – запорожские врачи знают свое дело, спасибо", – написал Сенцов.

Напомним, Олег Сенцов получил контузию во время одного из боестолкновений с врагом на фронте. Это произошло 8 июля. Украинец записал видео, пока лежал на земле и ждал на эвакуацию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Сенцов вышел на связь с передовой и рассказал о наступлении ВСУ. Он с собратьями попал под огонь оккупантов и им пришлось вылезать из поврежденной техники.

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