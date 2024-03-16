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Из приграничных районов Сумской области эвакуировали около 200 человек. Фото

Анна Павлова
War
2 минуты
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Из приграничных районов Сумской области эвакуировали около 200 человек. Фото

Эвакуация людей с приграничных территорий Сумщины продолжается. Только из Великописаревской громады Ахтырского района за последние три дня уехали более 180 жителей.

Об этом сообщает Сумская ОВА. В регионе с опасных территорий уже эвакуировались 4523 человека, в том числе 829 детей.

"В громаде организовано перемещение населения. Все они захотели уехать в более безопасные места. Областная военная администрация в сотрудничестве с военными, правоохранителями обеспечивает эвакуационные мероприятия, оказывая всестороннюю поддержку", – сообщили в ОВА.

Из приграничных районов Сумской области эвакуировали около 200 человек. Фото
Из приграничных районов Сумской области эвакуировали около 200 человек. Фото
Из приграничных районов Сумской области эвакуировали около 200 человек. Фото

Кроме того, глава ОВА Владимир Артюх вместе с председателем Великописаревской общины и старостой одного из населенных пунктов согласовали планы дальнейших действий по эвакуационным маршрутам и безопасности населения. Потому что наибольшее количество, а это 84 человека, из них 20 детей уехали из Великой Писаревки после массированных обстрелов громады.

В результате обстрелов общины в течение 11-15 марта погибли 3 человека, ранены - 13, из них 5 детей.

По состоянию на 15 марта из 22 населенных пунктов, расположенных на территории трех районов, 6 территориальных общин, подлежащих эвакуации, выехали все жители.

"В очередной раз призываем жителей приграничных населенных пунктов позаботиться о своей безопасности. Связывайтесь с представителями власти на местах и уезжайте в более безопасные места", – резюмировали в ОВА.

Из приграничных районов Сумской области эвакуировали около 200 человек. Фото
Из приграничных районов Сумской области эвакуировали около 200 человек. Фото
Из приграничных районов Сумской области эвакуировали около 200 человек. Фото
Из приграничных районов Сумской области эвакуировали около 200 человек. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, 13 марта оккупанты атаковали Сумы дронами-камикадзе типа Shahed. Раздались взрывы, попадание пришлось в многоквартирный жилой дом. В пятиэтажке, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 разрушены.

Кроме того, российская армия в среду, 13 марта, в очередной раз обстреляла приграничье Сумщины. В результате атаки агрессора погиб один человек.

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