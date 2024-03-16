Из приграничных районов Сумской области эвакуировали около 200 человек. Фото

Эвакуация людей с приграничных территорий Сумщины продолжается. Только из Великописаревской громады Ахтырского района за последние три дня уехали более 180 жителей.

Об этом сообщает Сумская ОВА. В регионе с опасных территорий уже эвакуировались 4523 человека, в том числе 829 детей.

"В громаде организовано перемещение населения. Все они захотели уехать в более безопасные места. Областная военная администрация в сотрудничестве с военными, правоохранителями обеспечивает эвакуационные мероприятия, оказывая всестороннюю поддержку", – сообщили в ОВА.

Кроме того, глава ОВА Владимир Артюх вместе с председателем Великописаревской общины и старостой одного из населенных пунктов согласовали планы дальнейших действий по эвакуационным маршрутам и безопасности населения. Потому что наибольшее количество, а это 84 человека, из них 20 детей уехали из Великой Писаревки после массированных обстрелов громады.

В результате обстрелов общины в течение 11-15 марта погибли 3 человека, ранены - 13, из них 5 детей.

По состоянию на 15 марта из 22 населенных пунктов, расположенных на территории трех районов, 6 территориальных общин, подлежащих эвакуации, выехали все жители.

"В очередной раз призываем жителей приграничных населенных пунктов позаботиться о своей безопасности. Связывайтесь с представителями власти на местах и уезжайте в более безопасные места", – резюмировали в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 марта оккупанты атаковали Сумы дронами-камикадзе типа Shahed. Раздались взрывы, попадание пришлось в многоквартирный жилой дом. В пятиэтажке, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 разрушены.

Кроме того, российская армия в среду, 13 марта, в очередной раз обстреляла приграничье Сумщины. В результате атаки агрессора погиб один человек.

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