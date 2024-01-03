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Из российского плена вернули более 200 украинских воинов и гражданских. Видео

Дарья Дурова
War
1 минута
3,6 т.
Обмен пленными 3 января 2024 года

Украине после долго перерыва удалось провести новый обмен пленными – домой вернулись 230 наших воинов и гражданских. Российской стороне передали 248 военнопленных оккупантов.

Видео дня

О возвращении наших граждан 3 января сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский. Среди защитников страны, которых обменяли, есть солдаты, сержанты, офицеры; воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, ВМС, Государственной пограничной службы.

"Часть защитников защищала Мариуполь и Азовсталь", – написал гарант.

Предпоследний обмен состоялся еще 7 августа 2023 года. После этого Россия фактически заморозила процесс на несколько месяцев.

Обмен пленными 3 января 2024 года
Состоялся первый в 2024 году обмен пленными
Домой вернули более 200 граждан
Возвращение украинцев

"Благодарю всех, кто при всех трудностях возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", – отметил Зеленский.

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