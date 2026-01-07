УкраїнськаУКР
русскийРУС
Анатолій Власюк
Журналист, писатель

Блог | Из списка городов Россия вычеркнула Попасную

Из списка городов Россия вычеркнула Попасную

За 90 кілометрів від Луганська знаходиться місто Попасна. Точніше знаходилося. Тепер його нема. Зруйновані буквально все. Місто вимерло.

Якщо інші зруйновані й окуповані (саме в такому порядку) населені пункти росія відбудовує чи бодай обіцяє це зробити, то на Попасній поставлено жирний хрест. Колишнє місто годиться хіба що для зйомок апокаліптичних фільмів.

Попасна була заснована в 70-ті роки ХІХ століття у зв'язку з розбудовою Донецької залізниці. Тут було декілька заводів, три школи, вагонне і локомотивне депо.

Попасну не оминув Голодомор 1932-1933 років. За іронією долі, з 1938 до 1944 року воно носило ім'я Кагановича, одного із творців голодної смерті в Україні.

Під час війни було сильно зруйноване, аж поки його в лютому-травні 2022 року не доконали окупанти.

У кращі часи в Попасній жило 30 тисяч мешканців. На час руйнації в місті перебувало до 200 осіб. Окупанти заявили, що не відбудовуватимуть місто. Люди змушені були переселитись до інших населених пунктів.

Це лише одна трагічна історія російської окупації. А скільки їх ще є.

Попасна кличе до помсти. Справедливість повинна бути встановлена ще на цьому світі.

