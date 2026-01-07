За 90 кілометрів від Луганська знаходиться місто Попасна. Точніше знаходилося. Тепер його нема. Зруйновані буквально все. Місто вимерло.

Якщо інші зруйновані й окуповані (саме в такому порядку) населені пункти росія відбудовує чи бодай обіцяє це зробити, то на Попасній поставлено жирний хрест. Колишнє місто годиться хіба що для зйомок апокаліптичних фільмів.

Попасна була заснована в 70-ті роки ХІХ століття у зв'язку з розбудовою Донецької залізниці. Тут було декілька заводів, три школи, вагонне і локомотивне депо.

Попасну не оминув Голодомор 1932-1933 років. За іронією долі, з 1938 до 1944 року воно носило ім'я Кагановича, одного із творців голодної смерті в Україні.

Під час війни було сильно зруйноване, аж поки його в лютому-травні 2022 року не доконали окупанти.

У кращі часи в Попасній жило 30 тисяч мешканців. На час руйнації в місті перебувало до 200 осіб. Окупанти заявили, що не відбудовуватимуть місто. Люди змушені були переселитись до інших населених пунктів.

Це лише одна трагічна історія російської окупації. А скільки їх ще є.

Попасна кличе до помсти. Справедливість повинна бути встановлена ще на цьому світі.