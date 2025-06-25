'Из трех задач осталась только одна': эксперт объяснил, какую роль сейчас играет российский флот в войне

Роль российского военно-морского флота в условиях современной войны оказалась крайне ограниченной. Из трех ключевых задач, которые стояли перед ним ранее, остался террор мирного населения Украины ракетными ударами.

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При этом где бы ни прятали россияне корабли своего Черноморского флота, Украина сможет до них так или иначе дотянуться. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express Владимир Заблоцкий.

Россия с 22 июня не выводит свои военные корабли ни в Черное, ни в Азовское море. По мнению эксперта, это объясняется тем, что в них просто нет необходимости.

"Дело в том, что роль военно-морского флота России сейчас очень ограничена. Из трех задач, которые стояли перед флотом раньше, осталась лишь одна – террор украинских городов, мирного населения ракетами "Калибр". И все. Больше ничего они делать не могут, в частности, высаживать десант. У россиян нет на это сил и нет такой стратегической задачи, как это было в начале широкомасштабной войны. Некоторые считают, что это была демонстрация с целью отвлечения украинских сил, но я убежден, что велась реальная подготовка к десанту, чтобы устроить возле Одессы плацдарм, захватить побережье, а затем отрезать Украину от моря", – отметил Заблоцкий.

Из-за украинских ударов россияне вынуждены были переместить свои корабли в Новороссийск и в оккупированную Абхазию. И при желании они могли бы запускать ракеты оттуда. Однако предпочитают делать это с моря.

"Они не делают этого из соображений безопасности, ведь ракета может упасть там, где стартует, а в Новороссийске нефть, это коммерческий порт. Поэтому им надо выходили в море, хотя бы недалеко, и оттуда стрелять. Они это и делают", – констатировал эксперт.

По его словам, во время последней атаки для пусков "Калибров" россияне использовали подводные лодки.

"К сожалению, у нас нет средств, которые могут отслеживать подводные лодки. Конечно, мы работаем в этом направлении, но нам очень мешает господство противника в воздухе над Черным морем. У нас просто не хватает самолетов. У нас должно быть достаточно F-16 для того, чтобы и бороться на фронте, прикрывать города, и осуществлять борьбу над Черным морем", – считает Заблоцкий.

Эксперт отметил, что россияне контролируют аэродромы во временно оккупированном Крыму, откуда взлетают самолеты - которые в любое время могут появиться в любом месте над Черным морем.

"Мы находимся в другой ситуации, наши аэродромы расположены дальше. Следовательно, в такой конфигурации мы можем решать только оборонительные задачи, то есть не допускать противника к нашим берегам, контролировать его надводные носители. Когда они выходят, наши спутники это фиксируют и мы можем подготовить удар. Дело в том, что все надводные дроны требуют времени, чтобы прийти на место. Но враг может это видеть, это также связано с риском. И противник этим пользуется. Но ключевым фактором является господство в воздухе", – говорит Заблоцкий.

Патовость ситуации, по его мнению, может измениться уже вскоре.

"Военные предлагают подождать до конца лета, когда появится новая структура Вооруженных Сил, ориентированная также и на наступление, ведь в обороне победы не добываются. Мы не имеем таких ресурсов, как противник, чтобы бесконечно воевать в обороне. Это будет ресурсная война, и для нас она будет проигрышная. Наша задача – быть технологически первыми", - считает эксперт.

Он добавил, что украинцы "неоднократно доказали свою креативность" в этой войне.

"Мы первыми создали многие виды вооружения, которые противник потом масштабировал благодаря тому, что он имеет военизированную экономику. Те же самые FPV-дроны были украинской разработкой, те же самые надводные дроны. Противник также хочет такие, но зачем они ему, если у нас нет флота?" – отметил Заблоцкий.

Впрочем, по его словам, угрозу для российского флота представляют далеко не только украинские морские дроны.

"На четвертый год большой войны Украина продолжает делать все, чтобы уничтожать этот флот, где бы он ни находился. Украинские дроны уже атаковали противника на Каспии, в Калининграде – агентурным путем. Туда проник человек и поджег российский ракетный корабль, носитель "Калибров". Были атаки беспилотников на порт Усть-Луга - стратегический пункт экспорта нефтепродуктов России. Этот список можно продолжать. И это далеко не конец. Война продолжается, и фантазии у нас хватает, как это делать нетрадиционным путем", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что размер "теневого флота" РФ гораздо больше, чем считается официально.

Сейчас под западными санкциями находится около 400 российских танкеров, однако эксперты утверждают, что общее количество "теневого флота" РФ достигает от 600 до 1000 судов, что в 1,5-2,5 раза превышает общеизвестные цифры.

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