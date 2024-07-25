Из временно оккупированных территорий вернули еще 7 украинских детей: подробности и фото

Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию еще семь детей из временно захваченных российскими войсками городов. Дети оказались в безопасности благодаря усилиям организации Save Ukraine, а также программы "Bring Kids Back UA", созданной по инициативе президента Владимира Зеленского в 2023 году.

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Об этом сообщил руководитель Save Ukraine Николай Кулеба в среду, 24 июля, на своей странице в Facebook. Он также показал фотографии детей.

Среди тех, кого вернули на подконтрольную правительству Украине территорию, есть 12-летняя девочка, родители которой служат в рядах Сил обороны. Они долго искали возможность эвакуировать дочь, ведь дети украинских военных находятся под пристальным контролем на захваченных территориях.

Также вывезти из оккупации удалось двое братьев 15 и 19 лет. Месяц назад ФСБ задержала их родителей, и о них ничего не известно. Российские спецслужбы также допрашивали старшего брата.

По словам Кулебы, вывезти парней с оккупированной территории было очень тяжело, но теперь они находятся в безопасности под временной опекой их крестной.

Это также 18-летний парень и 19-летняя девушка из Херсонщины, которых приемные родители бросили на оккупированной территории. Они получали угрозы из-за своей проукраинской позиции.

После двух лет разлуки с мамой воссоединился 14-летний парень, который не мог выехать с временно оккупированной территории из-за разрушенного российскими войсками моста.

Седьмой ребенок — подросток, мать которого до сих пор находится в оккупации.

Кулеба отметил, что с 2014 года 1,5 миллиона украинских детей находятся на оккупированных территориях и территории РФ. Многие были незаконно депортированы или принудительно перемещены, остальные остаются под угрозой депортации.

"Все они подвергаются российской индоктринации. Наибольшая угроза нависает над теми, кто отказывается принять гражданство России, посещать занятия, насыщенные российской пропагандой, и присоединяться к военизированным группам", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне команде Save Ukraine удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 14 детей. Все они находились в России и на оккупированных территориях. 12 из них были похищены в Херсонской области.

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