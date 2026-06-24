Только собираюсь написать о Крыме, как приходят "новые вводные", требующие внесения уточнений.

Видео дня

Коротенько, вместо предисловия.

Отпраздновав 32-й день рождения, ЦСО "А" СБУ плодотворно поработал с российскими военными объектами во временно оккупированном Крыму.

Во-первых, нанесены удары по инфраструктуре аэродромов Саки и Гвардейское. Оба используются россиянами уже не столько для авиации (хотя и она там мелькает), сколько для запуска разной дряни по регионам Украины. Особенно – в сторону Одессы. Регулярная профилактика данных точек – дело важное и необходимое.

Во-вторых, в районе Керчи поражены два элемента комплекса С-400, а также ещё два "Панциря С-1". Суммарно за последние дни "Альфа" выпилила 4 "панциря" в этом районе.

Ну, как бы, вариантов продолжения не очень много. Россияне сейчас откуда-то потащат средства ПВО для прикрытия моста. Как следствие – где-то станет еще больше пропущенных. А в какой-то момент поплохеет и мосту…

Главные истории дня

За последнее время меня больше всего впечатлили видео российских мамашек, которые отправляют своих чад на отдых в Крым. У нас завирусилось два таких ролика, но их больше. Мамашки прекрасно знают, что в Крыму каждую ночь – фейерверк. Но путёвка ж уже есть. Надо ехать!

Тем более, как они сами говорят: организаторы и принимающая сторона подчёркивают, что в детских лагерях полностью безопасно, т.к. Украина бьет по военным объектам. Так чего сидеть под обстрелом в условной Сызрани, когда можно проскочить мост и условно спокойно отдыхать на ЮБК?

Мамашкам, папашкам и другим дорогим россиянам, незаконно посещающим Крым с 2014 г., стоит резко пересмотреть своё отношение. А тем, кто там незаконно поселился, стоит подумать о самовыселении.