Из-за нехватки снарядов Украине приходится рассчитывать на инновационное оружие, – Гудыменко

Украинские войска компенсируют недостаток пехоты и снарядов новейшими методами ведения войны, в частности, благодаря FPV-дронам. Это позволяет частично замедлить ползучее наступление россиян на всех участках фронта.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Фабрика новостей".

"Россия продолжает наступать, и мы активно противостоим ей, компенсируя нехватку ресурсов нашим энтузиазмом и умениями. Пока не видно никаких реальных попыток России собрать какую-то группировку на других направлениях фронта. Накануне полномасштабного вторжения мы получали фотографии со снимками войск, которые должны были заходить в Украину, новости о развертывании полевых госпиталей и привозе крови. Теперь, когда, надеюсь, мы наладили более системную работу с иностранными разведками, мы будем получать эту информацию заранее. Сейчас происходит наступление на Часов Яр – стратегически важное направление, бои уже идут в пределах населенных пунктов", – комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, россияне не предполагали, насколько эффективными оказываются наши меры по уничтожению противника. Сегодня налаживание коммуникации с иностранной разведкой только усилит успехи Украины на поле боя и сможет стать ценным источником информации для нанесения более точных ударов.

"В начале полномасштабного вторжения никто не мог предположить, какую колоссальную роль будут играть дроны. Ранее FPV были еле доступны каждому батальону, а теперь их количество измеряется сотнями. Сегодня военные вынуждены пересматривать свои подходы, поскольку война постоянно эволюционирует. То, что было эффективным раньше, сейчас может быть уже устаревшим. Сегодняшний ландшафт войны отличается от того, каким был еще несколько лет назад. Количество дронов растет, и это открывает новые возможности и вызовы. Следующим шагом может стать координация роев дронов, которые будут работать в системе, распределяя роли между собой без прямого управления оператора", – подчеркнул Юрий Гудыменко.