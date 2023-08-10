Из-за некачественных турникетов бойцы стекают кровью, – Яровая

Скандал с тысячами некачественных аптечек прервал терпение волонтерского сообщества. Волонтерский фонд "Лелека" публично обратился к военному руководству страны по проблемной ситуации с обеспечением медиков и личного состава средствами тактической медицины. Обращение подписали руководители многих волонтерских объединений и общественных организаций, специализирующихся на поставке армии медицинских средств.

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Известная волонтер, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая сообщила, что получает подтверждение от военных и парамедиков, работающих на нуле, что турникеты в аптечках некачественные.

"Во время эвакуации есть такое понятие как "сортировка раненых". И если человек получил средней тяжести ранения, ему наложили порвавшийся турникет, а на него не обращали внимание, потому что занимались более сложными пациентами, и человек просто истекает кровью, то вопрос, кто за это понесет ответственность?", – прокомментировала Яровая.

В 2014 году Яровая была одним из активистов, занимавшихся вопросами внедрения первой домедицинской помощи по стандартам НАТО и TCCC (Tactical Сombat Сasualty Сare). В составе "Волонтерского десанта" в Министерстве обороны волонтер добилась имплементации этих стандартов на территории Украины. Сегодня ВСУ, как и армии большинства стран НАТО, в оказании первой помощи раненым пользуются рекомендациями ТССС (Tactical Combat Casualty Care).

"Те видео, которые выкладывают с передовой, на которых турникеты рвутся – это просто ужас. Лучше положить в аптечки жгут Эсмарха, чем турникет, который может разорваться в любую минуту", – подчеркнула волонтер.