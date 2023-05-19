Из-за обстрела РФ прекратила работу одна из ТЭС на востоке: в 'Укрэнерго' призвали уменьшить потребление электроэнергии

Днем 19 мая в результате обстрелов со стороны российской террористической армии были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из ТЭС ДТЭК Энерго. В результате атаки станция прекратила производство электроэнергии.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале ДТЭК. В компании отметили, что энергетики активно работают над возобновлением выдачи мощности в энергосистему, синхронизируя свои действия с "Укрэнерго".

Также сообщается, что в мае генерирующие предприятия ДТЭК Энерго были атакованы уже трижды, а с сентября прошлого года – 33 раза.

Повреждение магистральных линий, обеспечивавших выдачу мощности одной из электростанций на востоке, подтвердили и в "Укрэнерго".

"В результате обстрелов врага также повреждения испытывают и распределительные сети в прифронтовых и пограничных областях. Продолжается их восстановление", – сообщили в НЭК.

Отмечается, что из-за совокупности факторов уменьшился объем производства электроэнергии. Пока ее достаточно для покрытия потребностей потребителей, однако для сохранения баланса в вечерние часы энергетики призвали украинцев более экономно потреблять электроэнергию: перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во время массированной атаки в ночь на 18 мая оккупанты нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры. Без света осталось 20 населенных пунктов, в том числе в Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областях. Также отключилась межгосударственная линия электропередачи с Венгрией;

– в Украине дефицит в энергетической системе наблюдается уже сейчас, но только вечером. Однако отключение света гражданам – последняя мера, которую могут применить.

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