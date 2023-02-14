Из-за открытых оккупантами шлюзов на Каховской ГЭС жителям грозит затопление, – мэр

Оккупанты продолжают усугублять ситуацию вокруг Каховского водохранилища. Из-за взорванных шандаров и открытых шлюзов на гидроэлектростанции уровень воды в водохранилище падает, а в самом Днепре идет вверх.

Видео дня

Об этом сообщил городской голова Каховки Владимир Коваленко в эфире телемарафона. Он рассказал, что оккупанты дополнительно открыли шлюзы возле машинного зала Каховской ГЭС, из-за этого у местных жителей упала вода в колодцах, а кое-где и вовсе пропала.

По его словам, на гидроэлектростанции захватчики разрушили шлюзовую камеру и засыпали ее 1000 тонн щебенки.

"Российские военные пытались совершить проезд с левого на правый берег. Чтобы не допустить моментального форсирования, они сорвали два проезжих пролета с правого берега. Во время срыва дорожного полотна было повреждено несколько секций шандоров. И вода начала сливаться значительно более высоким объемом вниз в Днепр" с высоты 16 метров 40 см. Таков рабочий уровень в водохранилище во время его постоянного использования", – пояснил Коваленко.

К слову, шандоры — это технические сооружения, которые открывают, чтобы сбрасывать воду, например, во время весеннего половодья, когда чрезмерно воды в водохранилище.

Также Каховский мэр сообщил, что 13 февраля ближе к машинному залу на полную мощность открыты дополнительные шандоры. Поэтому из водохранилища в Днепр идет значительно больший сброс воды.

"Нижняя часть Днепра это подтопление, а верхняя часть, как оценивают местные жители — высота падения воды достигает двух метров. Сегодня уже не у всех людей есть вода в колодце, потому что уровень грунтовых вод значительно упал. Есть проблемы значительно дальше в Запорожской области. В фабриках и балках, куда заходила рыба, воды почти нет. Есть экологическая опасность гибели рыбных запасов", — рассказал Владимир Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища, что угрожает катастрофой на ЗАЭС. Если уровень упадет ниже 13,2 метра, система охлаждения ЗАЭС, работающая на воде из водохранилища, окажется в опасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!