Изготавливает аккумуляторы для БПЛА и не только: что известно о липецком заводе 'Энергия', атакованном дронами. Фото и видео

В ночь на пятницу, 23 мая, в городе Елец Липецкой области России дроны атаковали завод "Энергия". Он производит аккумуляторы, в том числе для беспилотников, а также батареи для авиации и флота страны-агрессора.

Видео дня

Согласно видеокадрам, оппубликованным россиянами в соцсетях, в районе предприятия было много взрывов и вспыхнул пожар. При этом местные власти и минобороны РФ заявляет о "сбитии всех украинских БПЛА".

По данным ASTRA, которое называет себя "независимым каналом без цензуры", завод загорелся в результате атаки беспилотников среди ночи. На распространенных видео слышно многочисленные взрывы и "удивление" очевидцев, а также видно моменты прилетов и огонь после них.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о восьми пострадавших и эвакуации сотрудников. Согласно открытым данным, на заводе трудится около 4000 человек.

Telegram-канал Exilenova+ благодаря методам OSINT подтвердил атаку на липецкий завод, публикуя координаты.

"Интересные факты насчет завода "Энергия": первое описание с вебсайта 2021, года, второе сейчас. Решили удалить некоторые незначительные факты. Думали, сработает как РЭБ. 52.6033303720724, 38.50664282882582", – говорится в сообщении.

В российских источниках ПАО (по другим данным АО) "Энергия" описывается как крупнейшее в РФ предприятие, расположенное в городе Елец Липецкой области, специализирующееся на производстве химических источников тока.

Основным направлением его деятельности является разработка и производство автономных источников питания для бытовой, общепромышленной и специальной техники: "авиации, гражданского речного и морского флотов, для радиотехники, бытовых электронных и электрических приборов, медицинской техники, игрушек и игр, аварийной связи и сигнализации на воде, в воздухе и на земле, систем пожаротушения и другого оборудования различного назначения". Отмечается, что предприятие "стабильно удерживает ведущие позиции" по разработке и производству химических источников тока и другой непрофильной продукции на внутреннем и внешних рынках.

9 июня 2021 года российское издание "Коммерсант" сообщало, что завод запустил производство литий-ионных аккумуляторов типоразмера 18650 за $2 млн, которые в том числе используются для создания БПЛА.

"Председатель совета директоров "Энергии" Владимир Архипенко назвал новый продукт "универсальным солдатом". Эти аккумуляторы можно использовать для электросамокатов, сигвеев, моноколес, беспилотных летательных аппаратов, небольших систем накопления энергии", – хвастались в РФ.

Тот же Telegram-канал ASTRA обратил внимание, что "Энергия" по итогам 2024 года нарастила выпуск товарной продукции "почти в два раза". По словам гендиректора завода Алексея Низкоуса, в прошлом году компании "удалось выполнить все запланированные контрольные показатели по производству, денежной выручке и отгрузке продукции". Пропагандисты со ссылкой на него писали, что выпуск товарной продукции предприятия "увеличился в 1,7 раза – как в рамках гособоронзаказа, так и по гражданским контрактам".

В марте 2025 года Низкоус заявил, что "особое значение" для завода имеет тема путинской "СВО": выполнение гособоронзаказа для него является приоритетом. Предприятие также перечисляло средства непосредственно для российских оккупантов, воюющих на фронте в Украине, где среди "добровольцев" были и его сотрудники.

Как сообщал OBOZ.UA, в стране-агрессоре РФ с вечера 22 мая россияне вновь жаловались на атаку БПЛА в нескольких регионах. По их словам, среди прочего, дроны атаковали военный аэродром в Иваново.

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