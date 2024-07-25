Изготовлен во втором квартале 2024 года: РФ впервые ударила по Харькову кассетным 'Искандером'

Российские оккупационные войска 24 июля дважды ударили по промышленному объекту в Харькове – во время второго обстрела враг использовал ракету "Искандер" с кассетной боевой частью. Оккупанты рассчитывали поразить спасателей и правоохранителей, находившихся на месте первого прилета.

Видео дня

К счастью, за десять минут до второго удара они уехали с места. Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, передает "Суспільне".

Однако были ранены местные жители, которые просто проходили мимо.

"Это чудо, что и спасатели, и полицейские выехали с этого объекта за 10 минут до повторного удара. Однако они ударили кассетой, кассета разлетелась по значительной площади и были ранены люди, которые проходили просто мимо частного предприятия по улице, или находились в частном секторе, расположенном рядом", – рассказал Тимошко.

На своей странице в Facebook правоохранитель рассказал, что этот кассетный "Искандер" в государстве-агрессоре был изготовлен уже в 2024 году.

"Кассетный "Искандер", который зомби бросили на Харьков после первых ударов, изготовлен во втором квартале 2024 года. Недоделанные, маркируя детали, указывают квартал и год. Такая часть найдена в ходе осмотра места происшествия. Все с конвейера на фронт", – говорится в сообщении.

Атаку кассетным снарядом также подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Харькове было повторное нанесение удара. Опять же, ракетой "Искандер", на этот раз кассетной. Враг прицельно наносит удары по подразделениям ГСЧС, Национальной полиции, выезжающим на ликвидацию последствий", – сообщил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июля российские террористические войска весь день атаковали ракетами Харьков. В результате пострадали по меньшей мере шесть горожан. Под огнем врага – промышленность и инфраструктура.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!