'Измена' или политическая игра? Что стоит за 'сенсацией' Миллера о призыве США не бить по российским НПЗ и какой 'сигнал' Салливана вызвал беспокойство

Именно в день, когда Россия совершила самую массированную атаку на энергообъекты Украины за последнее время, издание Financial Times опубликовало материал о том, что США якобы неоднократно призывали Украину не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, в частности, эти просьбы адресовались руководству Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом журналистам заявили три анонимных источника, "знакомых с ходом переговоров".

В Офисе президента Украины такие просьбы опровергли, а в Кабмине подчеркнули, что эти объекты на территории РФ являются законными военными целями – и, учитывая, что Украина противостоит гораздо большему и мощному врагу, подобные точечные и очень болезненные удары по агрессору будут продолжаться. Насколько обнародованная западным СМИ информация может соответствовать действительности, что стоит за появлением этой статьи и чем успел отличиться ее автор, бывший корреспондент Радио Свобода Кристофер Миллер, разбирался OBOZ.UA.

Тревожное заявление Джейка Салливана: США поддерживают победу Украины – но без возвращения территорий?

Резонансный материал Financial Times о недовольстве Вашингтона из-за эффективных и очень эффектных ударов Украины по российским НПЗ на протяжении последних недель изрядно встревожил украинцев. Его публикации предшествовали не менее тревожные заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, накануне, 21 марта, посетившего Украину.

На фоне привычных публичных заверений американских чиновников о неизменной поддержке, Салливан повторил мантру о том, что США стремятся к победе Украины. Однако "забыл" упомянуть о возобновлении территориальной целостности Украины как непременной составляющей будущей победы.

"Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это значит? Это значит, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, что растет не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа", – цитировали СМИ слова Салливана.

Некоторые политологи этот факт вместе с акцентированием на том, что Украину в Вашингтоне видят как "динамическую демократию с глубокими демократическими институтами" трактовали как намек США на необходимости проведения выборов – с неизбежной в случае их проведения заморозкой войны, закрепленной так или иначе на бумаге. И что сигнал в виде тезисов о завершении войны без упоминаний восстановления территориальной целостности Украины был направлен, в частности, и на Кремль и его хозяина Владимира Путина.

Эксперты также предполагают, что подобное заявление и возможный курс Вашингтона на замораживание войны в Украине могут объясняться желанием Белого дома снизить влияние войны на предвыборную кампанию действующего американского президента Джо Байдена.

Реакция Украины на статью FT относительно российских НПЗ: били – и будем бить

Первая официальная реакция на самом высоком уровне от Киева на статью Financial Times была сформулирована вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной. В ходе "Киевского форума по безопасности", проходящего сегодня, 22 марта, она заявила: с точки зрения международного законодательства, нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными военными целями для Украины. Нанося по ним удары, украинская армия действует в полном соответствии как к международным документам, так и стандартам НАТО, ведущую роль в котором играют США.

"Украинская сторона ответила, я думаю, как раз достижением своих целей и очень успешными операциями, проведенными на территории Российской Федерации. Также есть заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения. Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас", – отметила Стефанишина.

Она напомнила, что в феврале 2022 года, когда на Украину массово полетели российские ракеты, она лично обращалась в штаб-квартиру Североатлантического альянса с просьбой обратиться в ООН и "закрыть небо" над нашим государством. В ответ же в качестве аргумента, почему это не будет сделано, Стефанишина выслушала лекцию о "старндартах НАТО".

"Они сказали: Ольга, ты же не понимаешь стандартов НАТО. В понимании НАТО это означает, прежде всего, уничтожить инфраструктуру на территории России, которая дает возможность бомбить украинские города. Заводы, которые производят ракеты. Поэтому мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО", – подчеркнула вице-премьер.

И именно это Украина и делает, нанося удары по российским НПЗ и ослабляя ключевую отрасль российской экономики, доходы от которой идут на финансирование войны против Украины.

Впоследствии по поводу публикации высказались и в Офисе президента Украины. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк опроверг, что США вообще обращались к Украине с просьбой остановить удары по российским НПЗ: инсайды FT он назвал "фиктивной информацией".

"Никто не после двух лет полномасштабной войны будет диктовать Украине условия ведения этой войны. В рамках международного права Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны. Топливо является основным инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру", – сказал Подоляк в эфире российского оппозиционного телеканала "Дождь".

Кто вы, мистер Миллер? Что известно об авторе резонансной статьи в FT

Кристофер Миллер, под чьей фамилией была опубликована резонансная статья FT, в свое время более 10 лет работал в Киеве и специализировался на освещении событий в Украине и других государствах постсоветского пространства, работал корреспондентом Радио Свободная Европа / Радио Свобода. И тогда особых "перекосов" в том, как он подавал информацию, на первый взгляд, не было.

А в 2020 году Миллер сменил место работы – и устроился на работу в издание BuzzFeed News в Нью-Йорке. В 2022-м присоединился к редакции FT.

На новом месте работы, как видно из публикаций Миллера на сайте издания, в своих материалах он рассказывал, например, о "наибольшем после Бахмута успехе" РФ в Авдеевке, "многомесячном противостоянии" между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, "плохой" репутации преемника Залужного Александра Сырского, распространял тезисы об "инфоармии Зеленского", транслировал заявления Кремля о "65 украинских военнопленных" на борту сбитого Ил-76 в Белгородской области и внимательно отслеживал удары Украины по российским НПЗ.

Поэтому не выглядит особо странным, что источником анонимного "слива" то ли от Салливана, то ли от кого-либо еще относительно недовольства Вашингтона ударами по российской нефтяной структуре под предлогом опасений роста цен на нефть на мировых рынках и ответных атак России, был выбран именно Миллер.

Аргументы в пользу прекращения атак по российским НПЗ: от цен на нефть – до "ответных ударов"

Лейтмотивом публикации Миллера является тезис, что США убеждают Украину прекратить удары по российским НПЗ, так как это может привести к увеличению цен на нефть и спровоцировать возмездие. Мол, президент США Джо Байден категорически не желает, чтобы в разгар его избирательной кампании цены на нефть выросли – с учетом уже произошедшего роста цен на бензин в Штатах на 15% с начала года – до $3,50.

Кроме того, отмечено в материале, Вашингтон опасается, что Россия может отомстить ударами по энергетической инфраструктуре, на которую полагается Запад, а конкретнее – по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который проходит из Казахстана по югу России и выходит в Чёрное море через Новороссийск.

Подобные тезисы вызвали недоумение, к примеру, у американского историка и писателя, профессора Йельского университета, специализирующегося на истории Восточной Европы и, в частности, истории Украины, Польши, России – Тимоти Снайдера. Комментируя твитт Миллера со ссылкой на статью, Снайдер написал: "Если это правда, это демонстрирует неправильное понимание войны, политики союза, человеческой психологии и даже цены на нефть".

Тем временем журналист Роман Шрайк отметил, что удары по российским НПЗ не уменьшают количество сырой нефти на рынке, они уменьшают количество переработанных российских нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо и т.д). Поэтому Россия экстренно запретила экспорт бензина.

А вот на объёмы сырой нефти на мировом рынке это никак не влияет. Более того, согласно данным Oilcapital, в ближайшие две недели Россия отгрузит рекордное с апреля 2022 количество сырой нефти из своих портов, а в общих цифрах экспорт сырой нефти из России в марте увеличится на 9,4% . Иными словами, экспорт нефти будет увеличиваться пропорционально снижению объемов ее переработки на российских НПЗ.

Кратковременные скачки цены на сырую нефть действительно фиксировались. К примеру цена Brent за два месяца поднялась с $77 до $87 – но как только рынок перестроится на новые реалии, цена стабилизируется. При этом диапазон $77-87 стал стабильным для цен на нефть с конца 2022 (а бывало и выше).

При этом рост цен на нефть связан не только и не столько с ударами по российским НПЗ, сколько с атаками хуситов на танкеры в Красном море, что существенно увеличило стоимость транспортировки "черного золота".

Но проблема в том, что рост цен на нефть связан не только с ударами по российским НПЗ. Не предпринимая действенных шагов для устранения этой угрозы, американцы, убежден израильский военный и аналитик Игаль Левин, занимаются перекладыванием с больной головы на здоровую, обвиняя в росте цен на нефть Украину и "забывая" о хуситах.

"Но помимо хуситов есть ещё и такие факторы, как, например, сезонные ураганы в Северной Америке, которые в этом году были особенно разрушительны и в январе в некоторые дни выбивали до 1,4 миллионов баррелей добычи в сутки. Мало того, это наложилось на рост спроса в Индии на 8,2% тоже в связи с погодными условиями. И в данном контексте обвинения Украины в ударах по российским НПЗ выглядят крайне несправедливыми, особенно в условиях полугодичной задержки помощи от США", – считает автор канала "Быть или".

Что же касается опасности повторения Россией "финта" с перекрытием вентиля КТК – то РФ уже неоднократно это делала. В частности, летом 2021 и летом 2022 года, когда этот ключевой маршрут транзита нефти из Казахастана (порядка 80% экспорта или 60 млн тонн нефти в год) под различными предлогами Россия перекрывала.

И еще летом 2022 года шли активные разговоры о переориентировке казахстанского экспорта с КТК на Транскаспийский маршрут, тогда же были сделаны первые шаги. Но вопросы сейчас возникают не к достигнутому в этом направлении, а к борящейся за свое существование Украине.

В США активно идет избирательная кампания. И для победы участники гонки будут задействовать все возможные средства. Включая и подобные этому "призыву" со страниц популярного издания – выглядящему максимально цинично на фоне практически полного отсутствия военной помощи со стороны США Украине и активизации ударов РФ по гражданским объектам и мирным жителям.

Однако уже тот факт, что тема ударов по российским НПЗ поднимается в таком ключе, может служить подтверждением: Украина нащупала "ахиллесову пяту" государства-агрессора и удары по ней для врага – максимально болезненны.

Напомним, ранее эксперт объяснил, действительно ли США просили Украину не атаковать российские НПЗ. По мнению экономиста, координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетьмана, аргументация о том, что вследствие этих атак растут цены на нефть в мире, лишена смысла.